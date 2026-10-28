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La apuesta de un municipio en medio de la caída del empleo

El municipio abrió un cronograma de capacitaciones gratuitas junto a empresas privadas, con formación práctica en instalación de aires acondicionados, cañerías y bombas de agua.

La Municipalidad de Maipú puso en marcha un nuevo cronograma de capacitaciones en oficios, con propuestas orientadas a quienes buscan incorporarse al mercado laboral, sumar conocimientos técnicos o desarrollar una actividad por cuenta propia.

El programa se realiza en conjunto con empresas privadas y contempla cursos vinculados con la refrigeración domiciliaria, la instalación de cañerías, los sistemas de riego y la presurización de agua. La apuesta es acercar formación práctica en rubros que requieren habilidades específicas y pueden abrir alternativas de empleo o autoempleo.

La primera capacitación está dedicada a la instalación de aires acondicionados domiciliarios y se desarrollará en dos jornadas: el 27 de octubre y el 3 de noviembre. Estará a cargo de la empresa Aloisio, especializada en refrigeración.

El calendario continuará el 17 de noviembre con una formación sobre instalación de cañerías mediante sistemas de termofusión. Al día siguiente, el 18 de noviembre, se abordará la instalación de bombas para riego y piscinas. El ciclo seguirá el 19 de noviembre con una capacitación sobre sistemas de presurización de agua en viviendas.

Estas últimas propuestas estarán a cargo de las empresas Macromat y Pluvius. Los horarios de los encuentros todavía no fueron confirmados.

Más cursos y cupos limitados

La oferta se ampliará próximamente con nuevas capacitaciones en paisajismo e instalaciones eléctricas domiciliarias. Las fechas y los detalles de inscripción de esas actividades se comunicarán más adelante.

Todos los encuentros tendrán lugar en ARGA, ubicado en la intersección de Arturo González y Lateral de Acceso Este, en Coquimbito.

Las propuestas cuentan con cupos limitados y requieren inscripción previa. Para obtener información sobre las condiciones de participación, los interesados pueden comunicarse con el municipio al 0800-222-8030.

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