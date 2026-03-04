La apuesta de Milei tras la confirmación del nuevo ministro de Justicia

El Gabinete de Javier Milei suma una nueva pieza en su tablero de poder. Tras meses de especulaciones y una gestión marcada por frentes abiertos, Mariano Cúneo Libarona abandona el Ministerio de Justicia. Su sucesor será Juan Bautista Mahiques, quien llega con la misión de destrabar una cartera que atraviesa un cuello de botella institucional crítico.

La gestión saliente deja una herencia compleja. El Ministerio no logró avanzar en el nombramiento de magistrados, fiscales ni defensores, generando un vacío operativo en los tribunales de todo el país. Actualmente, el Poder Ejecutivo tiene retenidos más de 200 pliegos judiciales que aún no han sido enviados al Senado, lo que obliga a la Justicia federal y nacional a funcionar mediante subrogancias e interinatos.

A este escenario se suma el estancamiento en la Corte Suprema de Justicia. Los intentos de la Casa Rosada por completar el máximo tribunal naufragaron ante la falta de consenso político, dejando una de las reformas más sensibles del Gobierno en un punto muerto.

Dentro del oficialismo, el desembarco de Mahiques se interpreta como un cambio de perfil necesario. El Gobierno admite que el sistema judicial requiere una renovación casi total en sus puestos clave. En este sentido, el nuevo ministro tendrá la tarea de:

Agilizar las designaciones: Destrabar el flujo de pliegos hacia el Congreso.

Modernizar el proceso penal: Superar los obstáculos presupuestarios que postergaron ya en dos ocasiones el sistema acusatorio en la Ciudad de Buenos Aires.

Recomponer puentes políticos: Conseguir los acuerdos necesarios para las vacantes de la Corte.

El cambio de mando no es solo un relevo de nombres, sino una apuesta por pasar de la etapa de diagnóstico a la de ejecución en una de las áreas más sensibles para la estabilidad institucional del país.