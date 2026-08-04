La antigua bodega Filippini fue demolida y ahora será una nueva calle

Después de décadas de abandono, la exbodega Filippini comenzó a ser demolida. La Municipalidad de Godoy Cruz inició hace dos semanas los trabajos sobre el antiguo predio, donde se proyecta la apertura de una calle que conectará Barcala y Roca.

La intervención incluye además la limpieza del terreno, el cierre perimetral y la instalación de iluminación. Desde el municipio estimaron que la obra completa demandará entre cinco y seis meses.

La bodega dejó de funcionar a fines de la década de 1970 y, desde entonces, el inmueble quedó en un progresivo estado de deterioro. A pesar de distintos proyectos planteados para el lugar, ninguno llegó a concretarse y el espacio permaneció cerrado durante años.

La transformación fue posible luego de un convenio entre la Municipalidad de Godoy Cruz y la empresa Youngstown S.A., propietaria del inmueble.

En marzo de este año, el Concejo Deliberante aprobó la aceptación de una donación con cargo de 7.206 metros cuadrados, superficie que será destinada a la apertura y ensanche de calles. Según la tasación municipal, los terrenos cedidos tienen un valor estimado de 792.727 dólares.

El acuerdo permitió además compensar obligaciones pendientes entre la firma y la comuna, que incluían deudas, beneficios fiscales y multas acumuladas por un monto cercano a los $263 millones.

La apertura de la nueva calle apunta a mejorar la circulación en un sector que durante años estuvo condicionado por la presencia de un gran predio abandonado.

La obra también busca reforzar la iluminación y generar mejores condiciones de seguridad para los vecinos que viven y transitan por esa zona de Godoy Cruz.

Según la documentación técnica del expediente municipal, los trabajos comprometidos dentro del convenio demandarán una inversión cercana a los $976 millones.