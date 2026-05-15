La ANMAT prohibió un repelente muy popular para los mosquitos

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica dispuso la prohibición de venta de espirales y tabletas para mosquitos que eran comercializados sin registro oficial ante el organismo. La decisión se tomó luego de detectar que estos productos no contaban con autorización sanitaria (un requisito obligatorio para este tipo de artículos de uso doméstico), por lo que no se puede verificar su origen, composición ni las condiciones de fabricación.

Desde el organismo explicaron que los productos destinados a combatir mosquitos deben atravesar controles estrictos antes de salir al mercado, ya que su utilización puede representar riesgos para la salud si no cumplen con las normas correspondientes. Al no existir trazabilidad ni datos sobre los ingredientes utilizados, la ANMAT resolvió retirarlos de circulación en todo el país.

La medida también incluyó productos capilares de la marca TAURINA. A través de la disposición 2780/2026, el organismo prohibió la comercialización de artículos como alisados, shampoos, acondicionadores, tratamientos de queratina y lociones (entre otros cosméticos) debido a que ninguno presentaba datos de inscripción sanitaria en sus envases.

Según detallaron, la prohibición abarca todas las presentaciones, lotes y canales de venta (incluyendo plataformas digitales), con el objetivo de evitar que continúen circulando productos potencialmente peligrosos. La ANMAT remarcó que estas medidas forman parte de los controles permanentes para proteger la salud pública y prevenir riesgos asociados al consumo de artículos no autorizados.