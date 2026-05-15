Search
Instagram Facebook Twitter
6a05edfba6784
redes

La ANMAT frenó el “Poett Anti-Mufa” para el Mundial 2026

La decisión del organismo nacional desató una fuerte polémica luego de que rechazara una edición especial vinculada al Mundial 2026.

Una resolución de la ANMAT generó sorpresa y una ola de comentarios en redes sociales luego de que se conociera que el organismo rechazó la comercialización de una edición especial de Poett inspirada en el Mundial 2026. El producto (promocionado como “Anti-Mufa”) había sido desarrollado por Clorox con una campaña ligada al humor y a las clásicas cábalas futboleras argentinas.

La controversia tomó fuerza después de que el ministro Federico Sturzenegger publicara en X detalles del informe técnico elaborado por la ANMAT. Allí cuestionó duramente el criterio utilizado por el organismo y volvió a cargar contra lo que considera un exceso de regulaciones estatales. “No estaba demostrado su carácter anti-mufa”, ironizó el funcionario al compartir el caso.

Según trascendió, el inconveniente surgió durante la evaluación del etiquetado del producto. Al tratarse de un desinfectante de ambientes regulado por ANMAT, todas las propiedades anunciadas en el envase deben contar con respaldo técnico o científico verificable. En ese contexto, los especialistas interpretaron de manera literal el término “Anti-Mufa” y concluyeron que no existe evidencia científica capaz de demostrar la eliminación de la mala suerte o las “malas vibras”.

La intención de la empresa era lanzar esta edición limitada durante la previa mundialista (apelando al fanatismo por la Selección argentina y las supersticiones típicas del fútbol). Sin embargo, la observación técnica terminó frenando el proyecto antes de su llegada a las góndolas. El episodio rápidamente se volvió viral y abrió un nuevo debate sobre los límites de las regulaciones estatales y el sentido común en campañas publicitarias humorísticas.

En redes sociales, miles de usuarios reaccionaron con memes, ironías y comentarios cruzados sobre la decisión. Mientras algunos defendieron el rol técnico del organismo, otros consideraron exagerada la interpretación realizada sobre una campaña claramente vinculada al humor futbolero.

ETIQUETAS:

Mundial 2026AnmatFederico SturzeneggerProhibiciónmufa

+ Noticias

ACTIVIDADES CUKTURALES

La Ciudad de Mendoza celebrará la Semana de los Museos con actividades gratuitas

Por: Violeta Díaz Costa

redes

La ANMAT frenó el “Poett Anti-Mufa” para el Mundial 2026

Por: Redacción NDI

iniciativa

Ciudad larga un programa para emprendedores

Por: Redacción NDI

proyecto

Zona Fría en Mendoza: cómo podés evitar perder el descuento

Por: Redacción NDI

los corralitos

Irrigación salió a responder por el agua que distribuye y cruzó a la UNCuyo por un informe

Por: Redacción NDI

educación

La UTN Mendoza perdió hasta el 15% de sus docentes y advierten una “fuga” de profesionales

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter