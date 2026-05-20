La ANMAT aseguró que los medicamentos importados tendrán menos aranceles

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica modificó el sistema de aranceles para la importación de medicamentos, alimentos y productos médicos, una decisión que podría repercutir en los costos finales del sector sanitario. La resolución fue publicada en el Boletín Oficial y establece un nuevo esquema basado en porcentajes sobre el valor FOB declarado de cada operación (valor internacional de la mercadería puesta en puerto de salida), dejando atrás el sistema de montos fijos que regía hasta ahora.

Según informó el organismo, cerca del 75% de los trámites de importación pasarán a pagar menos aranceles con esta modificación. En el caso de los medicamentos, las operaciones de hasta $95 millones abonarán un 1,5%, mientras que aquellas que superen ese monto tributarán un 1,25% (antes las tasas iban del 3% al 5%). Para productos médicos, el límite se fijó en $55 millones y para alimentos en $50 millones.

La medida alcanza tanto a medicamentos de venta libre como a aquellos bajo receta y forma parte de una estrategia orientada a reducir distorsiones respecto a otros países de la región. Desde ANMAT sostienen que el nuevo sistema otorgará mayor previsibilidad a las empresas y permitirá agilizar el comercio exterior vinculado a la salud.

La resolución también actualiza valores que permanecían vigentes desde enero de 2025 para distintas prácticas realizadas por áreas técnicas como el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y otros organismos de evaluación sanitaria. La actualización fue trabajada junto a cámaras empresarias y representantes del sector.

Desde el organismo nacional remarcaron que los cambios permitirán fortalecer las capacidades técnicas frente al avance de nuevas tecnologías y desarrollos científicos. Además, consideran que el nuevo esquema puede favorecer inversiones, innovación y una mayor competitividad en la industria de medicamentos y productos médicos.