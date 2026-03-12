La ampliación de la cobertura del PAMI para los afiliados que consiguieron dos abogados K mendocinos

Los afiliados de PAMI que habían quedado excluidos de la cobertura gratuita de medicamentos podrán recuperar el beneficio gracias a un nuevo criterio de cálculo de ingresos. El avance surge como resultado de un acuerdo de reparación integral derivado de la histórica acción judicial impulsada por la asociación Jubypen.

La principal novedad, que impacta directamente en el bolsillo de los adultos mayores, es la flexibilización de los requisitos de acceso. A partir de este acuerdo, para cumplir con el límite del “haber y medio” exigido por la obra social, ya no se sumarán los montos de jubilación y pensión. Esta distinción permitirá que quienes perciben ambos beneficios mínimos dejen de ser considerados por encima del tope y recuperen la cobertura del 100%.

La medida precautoria original, iniciada por los abogados kirchneristas Marisa Uceda y Carlos Blanco, escaló hasta instancias penales debido al incumplimiento previo de las órdenes de cobertura.

“La buena noticia de hoy es el fruto de no haber bajado los brazos cuando el programa de cobertura universal fue recortado”, explicó Uceda. La imputación de las autoridades nacionales y provinciales de PAMI en la causa penal fue el catalizador que permitió sentar a las partes a negociar una ampliación real de la base de afiliados.

Lo que se destaca para los afiliados

-Nueva interpretación de ingresos: El requisito de ingresos no será la suma de todos los beneficios, facilitando que el jubilado con “la mínima” y una pensión acceda a la gratuidad.

-Reparación integral: El acuerdo busca evitar una sentencia definitiva mediante una solución inmediata y fáctica para los afectados.

-Garantía de medicamentos: Se refuerza la vigencia del listado de medicamentos esenciales con cobertura total para el mes de marzo.

-Se aumentó el listado de activos médicos cubiertos

-Bastará solo con la inscripción o solicitud sin necesidad que los afiliados deban acreditar nada.