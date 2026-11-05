La amenaza del Súper Niño, a la vuelta de la esquina: qué medidas tomó Tunuyán para evitar inundaciones

Los efectos del Súper Niño desde hace un tiempo que ya se hacen sentir en Mendoza. Sin embargo, los distintos modelos meteorológicos anticipan que los meses en los que los efectos se harán sentir con mayor fuerza están por llegar. En ese marco, y con lluvias que en menos de un mes acumularon hasta el 68% de lo que habitualmente precipita durante todo un año, Tunuyán reforzó sus trabajos para reducir el impacto de nuevas contingencias.

En ese marco, el intendente Emir Andraos presentó este miércoles un balance de las tareas realizadas entre el 7 de octubre y el 2 de noviembre. Según los registros meteorológicos incluidos en el informe municipal, durante ese período se acumularon entre 146,25 y 169 milímetros de lluvia, frente a una media anual departamental de entre 250 y 330 milímetros.

Uno de los ejes del operativo descripto por el jefe comunal es el plan aluvional, que contempla 18 intervenciones sobre colectores, cunetas y cauces para facilitar el escurrimiento del agua. En total, los trabajos abarcan más de 12 kilómetros: diez intervenciones ya finalizaron, seis están en ejecución y otras dos quedaron previstas.

Foto: Prensa de Tunuyán.

Entre las tareas terminadas figuran trabajos en los colectores de Dalmau, Lescour, Ratzinger y Costanera, además de intervenciones en Carlos Rafael, Benegas, Bella Vista, Sanidad, Obreros Municipales IV y callejón Riera. Las obras que siguen en marcha alcanzan al loteo Medina, barrio Renacer, barrio Guiñazú, Villa Anita, Arroyo Claro, Salas Caroca y el canal de calle Figueroa.

También se realizaron trabajos junto a Irrigación en el Parque Lombardía, donde se construyeron 500 metros de defensa aluvional y se abrió el brazo este del río Tunuyán para reducir el impacto del agua sobre la margen y proteger la infraestructura del predio.

Calles, drenajes y asistencia en los distritos

La respuesta municipal también incluyó intervenciones para recuperar la circulación en calles afectadas por el agua. Se distribuyeron 57 bateas de áridos para estabilizar accesos y calzadas, mientras que los equipos trabajaron en la limpieza, canalización y apertura de drenajes en ocho sectores.

Foto: Prensa de Tunuyán.

En paralelo, se realizaron tareas de bacheo en el microcentro y el reencarpetado de calle Güemes, entre Pueyrredón y Chile. El municipio también planificó 7.800 metros de carpeta asfáltica en Quintana, La Puntilla, Ruta 40 vieja sur, Calderón y Belgrano, en coordinación con Vialidad Provincial.

En los distritos se ejecutaron cunetas, se abrieron cauces y acequias y se desobstruyeron cruces de calles. Las intervenciones alcanzaron, entre otros puntos, a Colonia Las Rosas, Vista Flores, Villa Seca, Los Árboles y Los Sauces. A su vez, el municipio mantiene tareas de nivelación en más de 160 kilómetros de calles de tierra urbanas y rurales.

Foto: Prensa de Tunuyán.

El operativo incluyó también la asistencia a hogares afectados por las lluvias. Durante octubre, Desarrollo Social entregó alimentos, nylon, colchones, frazadas y materiales para proteger o reparar viviendas. Además, brindó apoyo para la compra de medicamentos y traslados a turnos médicos, entre otras prestaciones.

Otro frente de trabajo es el arbolado público. El relevamiento municipal detectó más de 500 ejemplares que requieren erradicación, por lo que se establecieron prioridades según el nivel de riesgo. Las tareas incluyen cortes, desrame y despeje de luminarias y cámaras.

Andraos señaló que el despliegue requirió reorganizar recursos y realizar adecuaciones presupuestarias para sostener las obras, las contrataciones y el mantenimiento. También destacó la coordinación con organismos provinciales y pidió colaboración a los vecinos para mantener despejados los cauces y respetar los cronogramas de limpieza.

El municipio busca así sostener las tareas preventivas y mejorar la capacidad de respuesta ante nuevas lluvias, en un escenario en el que los registros recientes pusieron a prueba la infraestructura y los servicios en distintos puntos del departamento.