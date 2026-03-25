La agenda de seguridad mostró a Cornejo y Ulpiano Suárez en Ciudad: los detalles de la actividad

El gobernador Alfredo Cornejo presentó la puesta en funcionamiento del Anillo Digital de Seguridad y del Centro de Operaciones y Videovigilancia de la Ciudad de Mendoza, en un acto realizado junto a la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, y el intendente capitalino, Ulpiano Suarez. Ambos dispositivos fueron integrados al sistema provincial 911, en el marco de una estrategia conjunta para fortalecer la prevención del delito.

La agenda entre ambos se da días después de la foto entre Ulpiano Suárez, el lujanino Esteban Allasino y el maipucino Matías Stevanato. La imagen, en clave electoral, siempre agita las aguas del oficialismo cuando faltan meses para definir al sucesor de Cornejo en la Casa de Gobierno.

La iniciativa implicó una inversión cercana a los $750 millones por parte de la Provincia, mientras que el municipio destinó recursos adicionales que elevan el monto total a alrededor de $1.400 millones. El nuevo esquema articula herramientas tecnológicas, recursos humanos y bases de datos para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias.

El sistema se basa en la integración de distintas plataformas. Por un lado, el Ministerio de Seguridad aporta la infraestructura del 911, el acceso a bases de datos y herramientas de análisis que permiten procesar información y generar alertas en tiempo real. Por otro, la Ciudad suma su red de cámaras, los dispositivos del anillo digital instalados en los accesos y el equipamiento del centro de monitoreo, junto con personal especializado.

El anillo digital está compuesto por cámaras ubicadas en puntos estratégicos de ingreso y egreso, muchas de ellas con lectoras de patentes, lo que permite identificar vehículos y cruzar datos de manera automática con registros judiciales y provinciales. Toda esta información se centraliza en el 911, facilitando la coordinación de intervenciones policiales.

En paralelo, quedó operativo el Centro de Operaciones y Videovigilancia bajo un esquema de trabajo conjunto entre personal policial y municipal, que opera sobre una misma plataforma. Esto permite compartir imágenes, gestionar alertas y coordinar acciones en tiempo real. Además, el sistema incorpora las alarmas comunitarias y prevé sumar cámaras privadas que registren la vía pública, con autorización de sus propietarios.

Suarez puso en valor el trabajo conjunto con la Provincia y remarcó que la Ciudad destina el 14% de su presupuesto, unos $16.000 millones, a políticas de seguridad. En ese sentido, aseguró que la incorporación de tecnología marca el paso hacia un modelo preventivo, basado en evidencia, que permite optimizar recursos y mejorar la respuesta ante el delito.

El intendente subrayó además la participación de unos 500 agentes municipales y programas de involucramiento ciudadano como Ojos en Alerta, orientados a detectar patrones delictivos y fortalecer la prevención del delito.

El sistema permitirá monitorear más de 90 nuevas cámaras, que se suman a las 300 ya existentes, con capacidad de expansión hasta 700 canales de video. La red cubre de manera integral el perímetro de la Ciudad, con tecnología de análisis en tiempo real y señalización vial LED integrada.