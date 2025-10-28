La agenda de Milei en el Congreso tras la abrumadora victoria electoral

El presidente Javier Milei, eufórico tras la victoria de La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones de medio término, aseguró que en el nuevo período legislativo será el “Congreso más reformista de la historia”. Este resultado electoral otorga a LLA un significativo fortalecimiento que le permitirá impulsar los proyectos de la denominada “Segunda Fase” de su gobierno y, crucialmente, recuperar iniciativas que no prosperaron por falta de apoyo.

El primer año de gestión de Milei en el Congreso estuvo marcado por la debilidad parlamentaria, con la oposición dominando la agenda y frenando iniciativas clave del oficialismo. Proyectos como el que buscaba incentivar el uso de dólares no declarados y la “Ley de Hojarasca” de Federico Sturzenegger (que apuntaba a derogar o modificar más de 60 leyes consideradas obsoletas) quedaron en la nada, sin siquiera tratarse en comisión, evidenciando la dificultad para reunir los votos necesarios.

Una iniciativa que sí avanzó más fue la de la baja de la edad de imputabilidad (propuesta inicialmente a 13 y elevada a 14 para lograr dictamen de mayoría), anunciada por Milei el 1 de marzo; sin embargo, tampoco llegó a ser debatida en el recinto, nuevamente por la escasez de votos. La situación se complicó aún más con los conflictos entre la Casa Rosada y los gobernadores, sus aliados iniciales, y la pérdida de legisladores propios (como la exclusión de Francisco Paoltroni en el Senado y la salida de Marcela Pagano y Oscar Zago en Diputados).

A partir del 10 de diciembre, el panorama legislativo se transforma. La Libertad Avanza experimenta un salto significativo: en el Senado, el bloque crece de 7 a 20 bancas y, en Diputados, pasa de 37 a 83 escaños. El oficialismo cuenta, además, con el respaldo del PRO y de lo que queda de la UCR.

Con este nuevo equilibrio de fuerzas, el Gobierno se prepara para desarchivar su agenda pendiente. La rebaja en la edad de imputabilidad ya fue reincorporada a la reforma del Código Penal presentada por Milei y Patricia Bullrich durante la campaña. En sintonía, y en el marco del debate por el Presupuesto 2026, se anunció el envío de una nueva Ley Bases y otra Ley de Hojarasca para el 15 de diciembre.

Esta ofensiva legislativa se completará con el impulso a las “reformas estructurales” que el Presidente y sus funcionarios habían pospuesto: las reformas laboral e impositiva. Ambas forman parte del Pacto de Mayo, y su concreción fue postergada hasta después de las elecciones, con la convicción de que los resultados fortalecerían la posición de LLA.

A pesar de la notoria ganancia de poder, Milei deberá negociar y sumar apoyos más allá del PRO (que aportará 24 diputados y 6 senadores), ya que necesitará asegurar el quorum para poner en marcha las Cámaras y, fundamentalmente, obtener las mayorías necesarias para la aprobación de sus proyectos más ambiciosos.