La agenda de Cornejo en medio del escándalo con Latorre y la maestría que le pagó el Estado

Mercado Libre amplía su operación en Mendoza con una inversión total de US$ 9,7 millones, nuevas instalaciones logísticas y la incorporación de envíos aéreos. La expansión apunta a reducir los tiempos de entrega y abrir nuevas oportunidades comerciales para pymes, emprendedores y productores locales que utilizan la plataforma para vender sus productos.

El gobernador Alfredo Cornejo junto a funcionarios, fueron recibidos por representantes de la compañía. Entre ellos, se encontraban Matías Fernández Díaz, director de Relaciones Gubernamentales; Federico Alegre, director senior de Marketplace; Federico Alexay, director de Transporte; Alejandro Bardi, gerente senior de Última Milla; y Gabriel Díaz Zolorzalo, Agostina Calderaro y Gonzalo Gómez Romero, gerentes del área de Relaciones Gubernamentales.

Durante la visita, las autoridades conocieron los avances de un plan de inversiones que combina infraestructura logística, conectividad aérea y nuevos espacios de trabajo. De esta manera, la apuesta de Mercado Libre representa una ampliación de su capacidad operativa, pero también incorpora infraestructura estratégica para el entramado productivo mendocino.

El principal desembolso fue destinado a un nuevo centro de última milla en Luján de Cuyo, que demandó US$ 8 millones y cuenta con más de 11.000 metros cuadrados. Según la información difundida por la compañía, podrá procesar hasta 96.000 paquetes por día, más de dos veces y media la capacidad de la operación que tenía en Godoy Cruz.

La iniciativa contempla la generación de 1.050 puestos de trabajo directos e indirectos. A esto se suma una inversión de US$ 1,7 millones en nuevas oficinas en Workplace Palmares, con una superficie de 1.100 metros cuadrados y una modalidad de trabajo híbrida para acompañar a los 200 empleados que la firma tiene en la provincia.

Envíos por avión y más alcance para los productos mendocinos

Otro de los cambios es la incorporación de Mendoza a la red de envíos aéreos de Mercado Libre, mediante cinco frecuencias semanales en las bodegas de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas. La empresa busca aprovechar esta modalidad para acortar distancias y mejorar los plazos de entrega.

La estrategia tiene una doble dirección: agilizar la llegada de productos comprados por los mendocinos y facilitar que los artículos elaborados en la provincia alcancen otros mercados. Para las pequeñas y medianas empresas, la logística es una variable clave para competir en el comercio electrónico, especialmente cuando sus clientes están fuera de Mendoza.

La ampliación se produce en un contexto de crecimiento de las ventas digitales y de expansión de la infraestructura de la compañía en distintas regiones del país. Mercado Libre ya había señalado que Mendoza reúne condiciones favorables para desarrollar operaciones vinculadas con la logística, la tecnología y la economía del conocimiento.

El desafío de convertir la inversión en ventas

La nueva infraestructura aumenta la capacidad operativa de la empresa, pero el impacto sobre la producción local dependerá también de cuántos emprendimientos puedan aprovechar la plataforma, sostener su oferta y llegar a nuevos consumidores.

Para los productores mendocinos, contar con entregas más rápidas puede reducir una barrera comercial importante. El desafío será que esa mejora logística se traduzca en más ventas, mayor alcance territorial y oportunidades concretas de crecimiento para los negocios de la provincia.