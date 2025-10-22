La Agencia de Discapacidad debería devolver las pensiones suspendidas y frenar las auditorías en todo el país

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), conducida por el interventor Alejandro Vilches, deberá restituir las pensiones no contributivas por invalidez laboral que habían sido suspendidas y detener todas las auditorías en curso. La decisión se tomó tras una orden emitida por el Juzgado Federal N°2 de Catamarca, que hizo lugar a un amparo colectivo presentado por el Defensor del Pueblo de esa provincia.

Según la resolución publicada este miércoles, los beneficiarios serán notificados en forma individual, ya que el listado completo no fue difundido en el Boletín Oficial. El fallo judicial dispone que la ANDIS “restablezca la totalidad de las pensiones suspendidas y pague los haberes retenidos”, abarcando a todos los titulares del país, no solo a los catamarqueños.

En concreto, el juez Guillermo Díaz Martínez ordenó que el organismo devuelva los montos adeudados a cada beneficiario, correspondientes a los meses en que no se realizaron los pagos. Además, la sentencia exige que la Agencia “se abstenga de continuar con auditorías o nuevas suspensiones” de pensiones por incapacidad laboral.

La medida alcanza también a Mendoza, donde numerosos pensionados habían presentado acciones individuales ante la Justicia Federal tras ver interrumpidos sus cobros. Aunque algunas de esas causas ya tuvieron sentencias favorables, muchas aún no se cumplieron de manera efectiva, por lo que la resolución nacional podría destrabar esos reclamos.

El fallo, conocido como la “causa madre”, continúa sumando adhesiones y expedientes de distintas jurisdicciones, entre ellas San Juan, Santiago del Estero y La Plata. La decisión representa un fuerte revés para la gestión anterior de la ANDIS, encabezada por Diego Spagnuolo, quien fue denunciado por presuntos hechos de corrupción durante su mandato.

Con esta resolución, la justicia busca garantizar el acceso a los derechos de las personas con discapacidad y restituir el sustento económico que muchos beneficiarios perdieron injustamente durante los últimos meses. La medida, de cumplimiento inmediato, obliga a la Agencia de Discapacidad a ponerse al día con los pagos y cesar cualquier tipo de revisión que vulnere los derechos adquiridos.