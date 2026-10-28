La AFA reprogramará la última fecha del torneo de La Liga Profesional por la llegada de León XVI

La visita apostólica del Papa León XIV a la Argentina, fijada entre el 8 y el 11 de noviembre, impacta de forma directa en el calendario del fútbol nacional.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realizará modificaciones en la programación de la última fecha del Torneo Clausura y la postergación de los cruces decisivos por los ascensos en la Primera Nacional.

La principal novedad radica en el adelanto de la jornada final del Clausura, fecha que transcurrirá entre el miércoles 4 y el viernes 6 de noviembre. El cronograma con el detalle de días y horarios saldrá a la luz este jueves tras la reunión oficial del Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

La resolución responde de forma estricta a las exigencias planteadas por los organismos encargados de la seguridad deportiva.

La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APREVIDE), encargada de la cobertura en la provincia de Buenos Aires, no prestará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11 de noviembre. En forma paralela, el Comité de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires no dispondrá de efectivos policiales para espectáculos masivos hasta el martes 10 inclusive.

El despliegue de las fuerzas públicas obedece a la intensa agenda del Pontífice en el país, marco que incluye actividades multitudinarias en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Entre los actos centrales sobresalen una misa en el Monumento a los Españoles, un encuentro masivo en territorio cordobés y una celebración frente a la Basílica de Luján, compromisos que demandan la concentración absoluta del personal de custodia.

El reordenamiento del calendario abarca también a la Primera Nacional. La categoría de ascenso postergará una semana la final por la primera plaza a Primera División y el inicio del Torneo Reducido, instancias que pasarán al fin de semana del sábado 14 y domingo 15 de noviembre.

Esta alteración estirará el cierre de la temporada para los 36 clubes participantes y fijará la final por el segundo pasaje a la máxima categoría para el sábado 19 de diciembre.