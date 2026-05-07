La AFA le pidió formalmente a la FIFA que deje jugar a Nicolás Otamendi en el debut del Mundial

La AFA oficializó este jueves lo que era un secreto a voces: quiere que la FIFA aplique una amnistía para que Nicolás Otamendi pueda estar disponible para el debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026, frente a Argelia el martes 16 de junio próximo.

“La Asociación del Fútbol Argentino mediante su Presidente, Claudio Tapia, llevó adelante gestiones ante el Bureau de la FIFA para que Nicolás Otamendi pueda ser elegible en el primer partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en virtud de la expulsión ante Ecuador en el último partido de las Eliminatorias Sudamericanas de la CONMEBOL”, indicó en un breve comunicado publicado en su web oficial.

“Asimismo, cabe señalar la importancia y el acompañamiento del Presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, ante el Bureau tanto por nuestro jugador, como así también el futbolista de Ecuador Moisés Caicedo“, agregó la casa madre del fútbol argentino, en una decisión que también podría impactar positivamente para el qatar Tarek Salman

La semana pasada, se había especulado que el tema iba a ser tratado durante el 78° Congreso de la FIFA realizado en Vancouver, algo que finalmente no ocurrió, al menos en forma oficial o durante el orden del día que fue informado.

Otamendi había sido expulsado en el último partido que el combinado nacional disputó por la clasificación de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para el Mundial, frente a Ecuador en Guayaquil el pasado 9 de septiembre.

Por aquella expulsión, el defensor que se desempeña en el Benfica portugués recibió una fecha de suspensión, según consignó la FIFA en un boletín fechado el 7 de octubre, en el que también detalló que la Asociación del Fútbol Argentino debería pagar una multa de 5.000 francos suizos (unos 6.300 dólares) por esa expulsión. Esa suspensión dejaba al zaguero fuera del primer partido de la Copa del Mundo, pero la resolución anunciada este jueves le permitirá jugar.