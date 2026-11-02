La AFA difundió los audios del VAR de Boca-River: qué dijeron en las expulsiones de Martinez Quarta y Montiel

El Superclásico entre Boca y River mucha tela para cortar, más allá del resultado y de los análisis tácticos del partido. El triunfo por 1-0 del Xeneize en la Bombonera estuvo marcado por las dos expulsiones que sufrió el Millonario, situación que hizo que desde el conjunto de Núñez pusieran el grito en el cielo por el arbitraje de Nicolás Ramírez. En medio de las repercusiones, la AFA difundió los audios del VAR.

Los registros fueron publicados durante la noche del domingo, y explican las dos jugadas que terminaron con las tarjetas rojas para Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel. En las grabaciones se escuchan los diálogos entre Silvio Trucco, encargado del videoarbitraje, Gastón Suárez, AVAR, y el árbitro principal.

Qué dijeron desde el VAR sobre la expulsión de Martínez Quarta

La primera expulsión llegó a los 7 minutos del primer tiempo, cuando Martínez Quarta cometió una infracción sobre Miguel Merentiel en tres cuartos de cancha. Ramírez no advirtió inicialmente la falta, pero recibió el llamado desde la cabina para revisar la acción ante una posible ocasión manifiesta de gol.

“Vamos a chequear posible Dogso“, avisó Trucco al observar la jugada. Luego, invitó al árbitro a realizar una revisión en campo (OFR) por una posible tarjeta roja. “Te voy a mostrar primero todo, te voy a mostrar la infracción. Hay una sujeción con los dos brazos“, le explicó el encargado del VAR.

Al revisar las imágenes, Ramírez reconoció que no había advertido ese detalle durante el partido: “Perfecto, eso es lo que no observo en el campo de juego“.

Trucco le pidió entonces que evaluara el contexto de la infracción y la posibilidad de que hubiera evitado una ocasión manifiesta de gol. Tras analizar la acción, el árbitro confirmó el cambio de decisión. “Observo que el defensor comete una infracción sujetándolo al delantero en una clara oportunidad manifiesta de gol“, señaló Ramírez.

Finalmente, comunicó que sancionaría tiro libre directo para Boca y expulsaría al defensor de River por impedir una ocasión manifiesta de gol.

📲 Diálogos de las autoridades arbitrales de campo y #VAR en el encuentro Boca – River, por la #FechaNaldo del #TorneoMercadoLibre Clausura 2026 🏆 https://t.co/O6GdvyVcLl — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) November 2, 2026

El VAR también confirmó la roja a Montiel

La segunda expulsión se produjo a los 79 minutos y tuvo como protagonista a Gonzalo Montiel. En este caso, Ramírez mostró la tarjeta roja directamente, sin necesidad de recurrir al monitor del VAR.

Sin embargo, desde la cabina revisaron la incidencia y respaldaron la decisión del árbitro principal. En el intercambio entre Trucco y Suárez, ambos coincidieron en la gravedad del contacto sobre el tobillo del futbolista rival.

“¡Mirá qué fuerte! Nico, para mí es perfecta la roja. Es una plancha al tobillo“, expresó Trucco mientras observaba las imágenes.

El encargado del VAR también hizo referencia a la intensidad del impacto, la posición de la pierna y la torsión del tobillo. Una vez finalizada la revisión, Suárez le comunicó a Ramírez: “Confirmo la expulsión, Nicolás, confirmo la expulsión del jugador 29“.

De esa manera, el VAR ratificó la decisión tomada en el campo de juego, sin que el árbitro necesitara revisar la jugada en los monitores.