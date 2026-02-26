Search
La AFA confirmó la radicación definitiva en la provincia de Buenos Aires

La máxima autoridad del fútbol argentino confirmó esta semana que fue aprobado su cambio de domicilio a Pilar.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este miércoles su radicación definitiva en la provincia de Buenos Aires, luego de que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense confirmara su cambio de domicilio al partido de Pilar.

“La Resolución RESO-2026-1159 dictada por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires en el día de la fecha, toma razón de la finalización del trámite de cambio de jurisdicción – reforma estatutaria de la Asociación del Fútbol Argentino, con sede en el Partido de Pilar”, señala el comunicado difundido por la máxima autoridad del fútbol argentino.

La resolución retoma el cambio de estatuto definido por la AFA en una Asamblea General Ordinaria del 17 de octubre de 2024. En ella, se determinó el domicilio de la sede social en la calle Mercedes N° 1366 de la localidad de Pilar y la sede deportiva en el Predio “Lionel Andrés Messi” del partido de Ezeiza, ambos en la Provincia.

