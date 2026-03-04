La advertencia de un diputado del PJ sobre la situación del sector vitivinícola

El diputado provincial del PJ, Germán Gómez presentó este martes un Informe Legislativo sobre la situación de la vitivinicultura mendocina y advirtió que la crisis del sector dejó de ser coyuntural para convertirse en un problema estructural. La exposición fue acompañada por diputados y senadores del bloque del PJ.

Según detallaron, la caída del consumo interno, el retroceso de las exportaciones y el desfasaje entre costos y precios impactan de lleno en productores, cooperativas y trabajadores rurales. En plena Vendimia, señalaron, el precio de la uva volvió a ubicarse por debajo de los costos de producción, mientras continúa la pérdida de superficie cultivada con la desaparición de viñedos.

“El tiempo se terminó. Si no hay medidas urgentes, el daño será irreversible”, sostuvo Gómez durante la presentación del informe, en la que remarcó la necesidad de una respuesta inmediata por parte del Estado provincial y nacional.

En ese marco, el legislador impulsa un proyecto de ley que declara la Emergencia Vitivinícola por 24 meses y crea un fondo específico destinado a sostener al eslabón primario de la cadena productiva. La iniciativa contempla la implementación de un precio sostén para la uva, compensaciones directas a productores, líneas de financiamiento para cosecha y capital de trabajo, compra pública de subproductos y medidas de alivio fiscal.

“La vitivinicultura es empleo, arraigo e identidad. Mendoza no puede resignarse a verla caer”, concluyó el diputado, al subrayar el carácter estratégico que la actividad tiene para la economía y la cultura de la provincia.

Indicó también que pedirán por la presencia del ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu para que de explicaciones “sobre estos números y que, al menos, nos dé a conocer cuál es la visión del Gobierno provincial, qué piensa hacer y cómo vamos a salir de esta situación tan compleja”.