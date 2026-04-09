La advertencia de Martín Aveiro sobre la Ley de Glaciares

Tras una sesión maratónica que se extendió por más de 11 horas, la Cámara de Diputados convirtió en ley la reforma del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial (Ley 26.639). Con 137 votos a favor —provenientes de La Libertad Avanza y bloques aliados— y 111 en contra, el nuevo marco normativo redefine qué se debe proteger y otorga a las provincias facultades clave para decidir sobre la explotación de recursos en zonas cordilleranas

Claves del nuevo marco normativo:

Facultades provinciales: las autoridades ambientales de cada jurisdicción tendrán la potestad exclusiva de identificar qué geoformas cumplen funciones hídricas relevantes para la recarga de cuencas.

Apertura a la minería: se habilita la explotación en áreas que anteriormente estaban bajo resguardo si se demuestra, mediante evaluaciones técnico-científicas provinciales, que no actúan como reservas estratégicas de agua.

Cambio en el inventario: si bien se mantiene el Inventario Nacional de Glaciares a cargo del IANIGLA, su vinculación para prohibir actividades queda diluida frente a las decisiones de las provincias como dueñas originarias de los recursos.

La advertencia de Martín Aveiro

Desde la oposición, el diputado nacional y ex intendente de Tunuyán, Martín Aveiro (Unión por la Patria), fue una de las voces más críticas .

Para el legislador mendocino, la sanción “deja un vacío legal enorme” al debilitar los estándares de protección del ambiente periglacial. Aveiro advirtió sobre la peligrosidad de centralizar decisiones técnicas en criterios políticos:

“Que alguien maneje todo desde un escritorio y diga cuál glaciar es relevante… estamos desprotegiendo el sistema de recarga de nuestras cuencas”, señaló con preocupación.

En declaraciones a diario El Sol el legislador hizo hincapié en que la nueva normativa prioriza el “corto plazo” y los intereses de las empresas mineras sobre un recurso que debería considerarse intocable. Según su postura, al reducir el “piso de protección” ambiental, el Estado nacional está fallando en su rol de garante de los recursos naturales para el futuro.

“Estamos hipotecando la soberanía hídrica de las próximas generaciones”, sentenció Aveiro.