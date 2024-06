La acusación de la ministra Rus contra el hombre que mató al policía tunuyanino: pidió endurecer las penas

La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, se refirió hoy al hecho en el que un conductor borracho atropelló y mató a un preventor de Godoy Cruz y a un policía oriundo de Tunuyán.

En la apertura de la II Jornada Interdisciplinaria de Seguridad Vial, donde recordó casos específicos, como el del principal Leonardo Alarcón y el preventor Santiago Velázquez, quienes perdieron la vida mientras cumplía con su deber en el Acceso Sur.

Rus se refirió al hecho por el que está detenido Hugo Martín Rodríguez, el sommelier que manejaba ebrio por la Ruta 40, y chocó contra un control policial, provocando la muerte de los dos agentes en el Acceso Sur.

La ministra se refirió al principal Alarcón, “quien perdió su vida luego de que un conductor con cinco veces más de alcohol que el límite permitido le arrebatara su vida, tanto a él como a un agente municipal que estaba cumpliendo funciones en la Vial”.

Mercedes Rus: Es ciencia ficción creer que una persona con cinco veces más de alcohol que el límite permitido no pensó en el resultado”



Así, dijo que “es ciencia ficción creer o pensar que una persona que se sube a un vehículo con cinco veces más de alcohol que el límite permitido no pensó como posible el resultado que obtuvo, que fueron dos muertes de dos jóvenes, uno de 23 años y otro de 37 años, con familias y una carrera por delante”.

Respecto a los órganos jurisdiccionales, la ministra resaltó que “no hay que sacrificar el intelecto a favor de dogmas que no están dispuestos a debatir ni cuestionar”. “El derecho tiene que estar al servicio de la justicia y la justicia tiene que estar al servicio de la sociedad y de la justicia que la sociedad también reclama y quiere”.

Para finalizar, Rus aseguró que su concepto de justicia “es que una persona que se sube a un auto con 2,68% de alcohol claramente tiene un dolo homicida de alguna forma. Y si no, no entendemos para qué existe la figura del dolo eventual. Si no cabe en estos casos, ¿dónde cabe?. Esa es mi visión, pero también la de la titular de un órgano político que involucra esta materia y que además involucra el dolor que atravesó la fuerza respecto del fallecimiento de un compañero”.