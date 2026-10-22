La actividad económica sufrió en agosto su mayor caída del año y quedó al borde de la recesión

La actividad económica cayó 1,7% interanual en agosto y registró su retroceso más pronunciado en lo que va de 2026, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que difundió el Indec este miércoles. Desde abril el indicador marca que la actividad económica se encuentra estancada o en retroceso, por lo que quedó al borde de la recesión.

En la comparación mensual, en cambio, hubo una variación positiva de 0,1% respecto de julio. Con ese resultado, la actividad acumuló un crecimiento de 1,2% entre enero y agosto frente al mismo período de 2025. Sin embargo, el avance acumulado no alcanzó para revertir el deterioro de los últimos meses.

El índice de tendencia-ciclo, que busca aislar los movimientos estacionales, no mostró variaciones en agosto. El ministro de Economía, Luis Caputo, puso el acento en ese indicador y señaló que se ubicó 6,6% por encima de diciembre de 2023.

Caputo también destacó los rubros que crecieron en la comparación interanual. Minas y canteras avanzó 11,1%, Hoteles y restaurantes subió 3,1% y las actividades inmobiliarias registraron una mejora de 0,4%. A esos sectores se sumó Electricidad, gas y agua, con un incremento de 4,3%.

Diez sectores registraron caídas

El retroceso no fue aislado: 10 de los 15 sectores relevados por el INDEC tuvieron variaciones negativas frente a agosto del año pasado. La mayor baja correspondió a Pesca, con una caída de 15,7%.

Detrás se ubicaron Intermediación financiera, que retrocedió 3,8%; Comercio mayorista y minorista, con una baja de 3,5%; e Industria manufacturera, que cayó 3,2%. También descendieron Transporte y comunicaciones, 2,9%; Construcción, 2,6%; y Agricultura, 1%.

Industria y Comercio fueron, además, los rubros que más incidieron en el resultado general. En conjunto, sus retrocesos restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

En el otro extremo, Minas y canteras y los servicios públicos estuvieron entre las actividades que más contribuyeron a sostener el indicador. La mejora mensual de 0,1% y el crecimiento acumulado de 1,2% fueron los datos positivos de un informe marcado por la caída interanual.