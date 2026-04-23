La actividad económica cayó 2,6% en febrero y tuvo su peor desempeño desde diciembre de 2023

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó este miércoles el informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), y los resultados no fueron buenos. Según el documento difundido, la actividad económica cayó un 2,6% en febrero, lo que se convirtió en el peor registro desde diciembre de 2023.

En la comparación interanual, el índice mostró una baja del 2,1% frente al mismo mes del año anterior, mientras que el componente tendencia-ciclo registró una leve variación positiva del 0,1%.

El informe expuso que existe una gran disparidad entre los distintos sectores de la economía. En ese sentido, mientras hay actividades como el agro, la minería y la intermediación financiera que se ubicaron por encima del promedio general, hay otras como la industria manufacturera y el comercio continuaron en retroceso.

Hilando más fino, el informe indica que ocho de los quince sectores que integran el EMAE registraron subas, entre los que se destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). En contraste, las mayores caídas se dieron en la Industria manufacturera (-8,7%) y el Comercio mayorista y minorista (-7%).

Tras este resultado, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, explicó que “más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida“.

Además, el ministro también atribuyó la baja en la actividad económica a que en febrero hubo “dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general“.

Los números de cada uno de los sectores