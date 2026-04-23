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NÚMEROS ROJOS

La actividad económica cayó 2,6% en febrero y tuvo su peor desempeño desde diciembre de 2023

El Indec publicó el Estimador Mensual de Actividad Económica y los números fueron negativos. En términos interanuales, la caída fue del 2,1%.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó este miércoles el informe del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), y los resultados no fueron buenos. Según el documento difundido, la actividad económica cayó un 2,6% en febrero, lo que se convirtió en el peor registro desde diciembre de 2023.

En la comparación interanual, el índice mostró una baja del 2,1% frente al mismo mes del año anterior, mientras que el componente tendencia-ciclo registró una leve variación positiva del 0,1%.

El informe expuso que existe una gran disparidad entre los distintos sectores de la economía. En ese sentido, mientras hay actividades como el agro, la minería y la intermediación financiera que se ubicaron por encima del promedio general, hay otras como la industria manufacturera y el comercio continuaron en retroceso.

Hilando más fino, el informe indica que ocho de los quince sectores que integran el EMAE registraron subas, entre los que se destacaron Pesca (14,8%) y Explotación de minas y canteras (9,9%). En contraste, las mayores caídas se dieron en la Industria manufacturera (-8,7%) y el Comercio mayorista y minorista (-7%).

Tras este resultado, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, explicó que “más allá de la baja puntual de febrero, la tendencia subyacente, medida por el indicador tendencia-ciclo, siguió ubicándose en terreno positivo con una suba de 0,1% m/m. Este indicador acumula casi 2 años de expansión ininterrumpida“.

Además, el ministro también atribuyó la baja en la actividad económica a que en febrero hubo “dos días hábiles menos que en 2025, además de haberse registrado un paro general“.

Los números de cada uno de los sectores

  • Pesca: 14,8%.
  • Explotación de minas y canteras: 9,9%.
  • Agricultura, ganadería, caza y silvicultura: 8,4%.
  • Intermediación financiera: 6%.
  • Hoteles y restaurantes: 1%.
  • Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales: 1%.
  • Servicios sociales y de salud: 0,9%.
  • Enseñanza: 0,1%.
  • Transporte y comunicaciones: -0,3%.
  • Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler: -0,5%.
  • Construcción: -0,6%.
  • Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria: -1,5%.
  • Impuestos netos de subsidios: -4,2%.
  • Electricidad, gas y agua: -6%.
  • Comercio mayorista, minorista y reparaciones: -7%.
  • Industria manufacturera: -8,7%.

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