La abogada de Tunuyán convocada en el caso Loan: “Mantengo la esperanza de que se pueda encontrar”

Mery Lezcano, abogada penalista y perito grafóloga forense, ha desempeñado un papel clave en la búsqueda del niño Loan Danilo Peña, desaparecido el pasado 13 de junio en la localidad correntina de 9 de Julio. Lezcano, convocada por la Policía de Corrientes, compartió detalles con NDI sobre su labor en esta compleja investigación.

“En lo personal se me convoca transcurridos ya más de un par de días de la desaparición del pequeño Loan. La tarea que debía desarrollar yo era el análisis Pericial Forense sobre la escritura de los primeros detenidos. Para quien no lo sabe, soy Perito Grafóloga Forense y también he realizado diferentes especializaciones, como por ejemplo, la criminología forense. En base a esto realizo el trabajo que se me solicita,” explicó Lezcano.

Además de su labor como perito grafóloga, Lezcano fue consultada sobre detalles de la búsqueda y el rastrillaje, aprovechando su especialización en investigación y búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas. Aunque su especialidad es la montaña, Lezcano destacó que “existen conceptos en cuanto a la búsqueda de personas en terreno agreste que se pueden aplicar perfectamente”.

La abogada resaltó la importancia del apoyo tecnológico en la búsqueda de Loan. “Aquí destaco que se contó con un gran apoyo tecnológico comenzando por los Canes de las diferentes Divisiones K9 y luego el apoyo tecnológico aéreo, ya sea drones como así también imágenes satelitales. El desarrollo de una búsqueda tiene múltiples factores: el personal desplegado en el terreno, el análisis topográfico por imágenes del mismo, el análisis térmico de la zona, la fauna y la flora.”

En las primeras horas de la investigación, Lezcano y su equipo realizaron la planimetría de la zona, descartando algunos lugares y comenzando a trazar lo que en búsqueda y rescate se llama “derivas de objetivo”. “Todo lo demás que se pueda hablar, ya sean dudas o certezas, en este momento es materia de investigación por las diferentes áreas especializadas y el poder judicial, por ese motivo debo hacer reserva y no puedo emitir comentario alguno al respecto,” añadió.

Lezcano elogió el esfuerzo del equipo de búsqueda y rescate, destacando que “todo el personal abocado en este caso ha trabajado con denuedo al límite siempre de la resistencia física y recurriendo a todo lo que se pudo. No hay nada más frustrante para un integrante de un equipo de búsqueda y rescate que terminar el día con un resultado negativo.”

Finalmente, Lezcano expresó su esperanza de encontrar a Loan y enfatizó la necesidad de responsabilidad y acción por parte de la sociedad. “Mantengo la esperanza de que se pueda encontrar al pequeño Loan. Como sociedad no podemos permitir que sigan ocurriendo desapariciones de menores y todo quede en la nada, debemos exigir responsabilidades a quienes correspondan.”

La abogada concluyó agradeciendo el respeto brindado durante la realización de la entrevista y recordó que algunos detalles no pueden ser revelados debido a cuestiones estrictamente judiciales.