Kevin Johansen y Liniers vuelven a Mendoza con su show de música y dibujo en vivo

El músico Kevin Johansen y el ilustrador Ricardo Liniers volverán a Mendoza con su particular propuesta escénica que combina música en vivo con dibujos realizados en el momento, una fórmula que ya lleva más de 16 años de recorrido.

La presentación será el domingo 2 de mayo, a las 21, en el Teatro Independencia, uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia.

El espectáculo, conocido como un “concierto ilustrado”, propone una experiencia distinta: mientras Johansen interpreta sus canciones, Liniers dibuja en vivo y proyecta sus ilustraciones, generando un diálogo constante entre la música y el arte visual.

En esta nueva visita, el dúo también presentará su último álbum en vivo, Desde que te Madrid, junto con su reciente libro Es nuestra forma de comunicarnos, dos proyectos que reflejan la evolución de esta sociedad artística.

El regreso tiene además un valor especial, ya que forma parte del cierre de una extensa gira internacional y será una de las últimas oportunidades para verlos juntos en escena antes de tomarse un descanso del proyecto.

Las entradas son: Platea Baja – Filas 01 a 07: $55.000 / Platea Baja – Filas 08 a 16: $50.000 / Palcos Bajos: $50.000 / Platea Alta: $45.000 / Palcos Altos: $45.000 / Tertulia: $40.000 / Paraíso: $35.000 por www.entradaweb.com o en la boletaría del Teatro Independencia, ubicado en calle Chile y Espejo de la Ciudad de Mendoza.