Karina Milei impidió que Patricia Bullrich entre al Cabildo

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó la comitiva oficial que participó del Te Deum de este 25 de mayo en la Catedral metropolitana. El jefe de Estado caminó desde la Casa Rosada hasta la sede de la iglesia frente a la Plaza de Mayo y escuchó la ceremonia, en una silla aparte y adelante.

La recorrida de la Rosada a la Catedral la hizo junto a su hermana Karina Milei y las dos autoridades parlamentarias: Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, y Martín Menem, el titular de la Cámara de Diputados. Ausente, por no haber sido invitada por la Secretaría General de la Presidencia, la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Pero llamó la atención ver retrasada en las filas de la Catedral Metropolitana a la senadora Patricia Bullrich, miembro de la Mesa Política del Gobierno, y lejos del Gabinete, donde había asistencia completa, salvo Sandra Pettovello -de viaje en el Vaticano- y de Luis Caputo, engripado. Sí estaba presente Santiago Caputo, el asesor presidencial.

La senadora llegó por su lado al Te Deum, no en la comitiva presidencial. Pero el detalle fuerte sucedió cuando el Gabinete caminó hasta el Cabildo, una vez finalizada la homilía del arzobispo José Ignacio García Cuerva, para entonar el Himno Nacional Argentino. Allí, el Gabinete ingresó al Cabildo pero a Bullrich le impidieron el ingreso.

Bullrich acusó recibo y se quedó en el lugar, donde luego -sobre un escenario al aire libre- se entonó la canción patria. Allí, Milei estaba franqueado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, (a quien esta vez abrazó y saludó cordialmente) y por Martín Menem.

Desde la Secretaría General luego dijeron que “por protocolo” Bullrich no pudo ingresar al Cabildo, por no ser formalmente parte del elenco ministerial.

La senadora luego caminó junto al resto del elenco oficialista desde el Cabildo hasta la Casa Rosada, donde se desarrollaría una reunión de Gabinete. En el recorrido, Bullrich sonrió cuando alguno gritó: “Vamos Patricia Presidenta!”.