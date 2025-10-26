Karina Milei destacó el debut nacional de la Boleta Única Papel: “Es un logro del Gobierno”

Luego de que cerraran los comicios legislativos de medio término, desde la puerta del búnker de La Libertad Avanza (LLA) -en el Hotel Libertador– quien salió a hablarle a la militancia presente fue la presidenta del bloque: Karina Milei.

Acompañada por Martín Ménem -lo que significó una fuerte señal de unidad política tras semanas de tensiones dentro del espacio libertario-, la hermana de Javier Milei le agradeció al electorado por haber concurrido a votar y expresó su conformismo por cómo se desarrolló la jornada.

“Quiero agradecerles porque han sido unos comicios muy tranquilos. Han sido en paz“, expresó la Secretaria General de Presidencia, quien además destacó que “por primera vez LLA estuvo en los 24 distritos“.

En cuanto a los resultados, Karina Milei prefirió la cautela y aseguró que “todavía no tenemos los números“, por lo que prefirió esperar antes de dar algún adelanto.

Además, también sacó pecho por la implementación de la Boleta Única Papel (BUP), de la cual aseguró que “no tuvimos ninguna queja. Eso es un logro de este Gobierno“.

Finalmente, antes de reingresar al búnker, le agradeció a los fiscales de mesa por su labor a lo largo del día, y les pidió que se queden cuidando los votos “hasta último momento“.