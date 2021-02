Anunció su salida a través de las redes sociales y aseguró que fue por diferencias políticas.

Karina Ferraris dejó de ser la delegada del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) en Mendoza por diferencias con la conducción nacional de Victoria Donda, tal como expresó en sus redes sociales. Se encontraba en el cargo desde principio de 2020, en lo que era su segundo ciclo dado que se había desempeñado entre 2006 y 2011.

«Quiero contarles que no cumplo más funciones como Delegada del Inadi en Mendoza. Diferencias políticas y de gestión con la conducción del organismo hacen que ya no ocupe ese lugar. Me gustaría agradecer a las organizaciones con las que trabajamos, a las personas que se capacitaron y a lxs trabajadorxs del Inadi con quienes, a pesar de la pandemia, logramos avanzar en actividades en la lucha contra la discriminación en Mendoza», escribió.

«Por mi parte, continúo con la militancia en los barrios mendocinos junto a los movimientos sociales, en el feminismo popular comunitario. Desde Somos seguiremos aportando y construyendo nuestro gobierno del Frente de Todos, con Alberto y Cristina, para poner a la Argentina de Pie. Nos vemos en las calles«, cerró.

Ferraris es psicóloga egresada de la UBA, diplomada en derechos económicos, sociales y culturales por la Universidad Nacional de Lanús y doctoranda en estudios de género por la Universidad Nacional de Córdoba.