Karen Reichardt no podrá votarse a sí misma: El motivo

Karen Reichardt, quien terminó ocupando el segundo lugar en las lista de La Libertad Avanza tras la renuncia de José Luis Espert, no podrá votarse a sí misma en las próximas elecciones del 26 de octubre

Esto es porque está habilitada para votar en Capital Federal, y no en la provincia de Buenos Aires (PBA), donde es candidata.

El curioso dato trascendió días atrás, después de que la Justicia Electoral rechazara- hoy aprobado- el pedido de la LLA de ubicar a Diego Santilli en la cabeza.

El “colo”, quién ya ganó unas elecciones en 2021, se encontraba en el tercer lugar. Con su decisión, la Justicia revirtió la postura de dejarlo segundo , algo que el partido del presidente Javier Milei había solicitado.

Estos cambios en la lista de LLA se desencadenaron luego de que el cabeza de lista original, José Luis Espert, renunciara a su candidatura por las serias acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el empresario Fred Machado, acusado de narcotraficante y estafas múltiples.

Siendo cabeza de lista (por tres días), la campaña de Reichardt arrancó difícil. Esta semana trascendió una serie de posteos suyos en redes sociales publicados entre 2015 y 2018 de fuerte contenido anti Lionel Messi y otros con un tono despectivo, clasista y racista, principalmente dirigido a los hinchas de Boca.