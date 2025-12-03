Juraron los nuevos diputados nacionales por Mendoza

Este miércoles, la Cámara de Diputados de la Nación tomó juramento a los 129 legisladores que integrarán el cuerpo a partir del 10 de diciembre. Entre ellos estuvieron los cinco representantes de Mendoza.

Con la presencia del presidente Javier Milei en el recinto, los diputados nacionales mendocinos fueron llamados en distintos turnos para prestar juramento ante las autoridades de la Cámara Baja.

La primera en prestar juramento y en soledad, fue Pamela Verasay, quien renovó su banca por cuatro años más. La dirigente radical respetó el protocolo y, con un “sí, juro”, completó el acto ceremonial.

Luego, la Cámara llamó en simultáneo a Petri, Martínez y Félix. El primero en jurar fue el presidente del Partido Justicialista de Mendoza, quien también optó por la fórmula tradicional. Lo mismo hizo el exdirigente del PRO.

Tras ellos, fue el turno del aún ministro de Defensa, que recibido con una ovación por parte de la bancada libertaria, decidió jurar por la Constitución Nacional y la Virgen del Carmen de Cuyo.

“Por la Constitución Nacional, por la libertad de los argentinos y bajo la protección de la Virgen del Carmen de Cuyo, patrona del Ejército de los Andes. Sí, juro”, expresó Petri.

El último turno fue para Julieta Metral Asensio, la legisladora sanrafaelina que integró la lista en cuarto lugar y logró una banca tras el contundente triunfo de la alianza entre La Libertad Avanza y Cambia Mendoza.

Tras jurar, Metral Asensio se dio vuelta, miró hacia el balcón donde estaban el presidente Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y levantó el puño en su dirección.

Los nuevos diputados se sumarán a Facundo Correa Llano (LLA), Mercedes Llano (Partido Demócrata), Lisandro Nieri (UCR), Lourdes Arrieta (Coherencia) y Martín Aveiro (PJ). En total, Mendoza cuenta con 10 representantes en la Cámara Baja.