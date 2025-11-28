Juran los 23 senadores nacionales electos: quiénes son, uno por uno

El Senado de la Nación se prepara para renovar parte de sus bancas con la jura de los 23 senadores electos en los comicios de octubre pasado, quienes asumirán formalmente sus cargos a partir del 10 de diciembre.

El Senado recibirá un importante recambio, y la nueva conformación será determinante para la gobernabilidad, especialmente en lo que respecta al debate y sanción de las reformas que impulsa el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, la sesión no estará exenta de tensión, ya que la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde (La Libertad Avanza), no participará de la ceremonia: la jura de Villaverde fue postergada mientras la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta resuelve las objeciones a su diploma.

Esto significa que, por el momento, el oficialismo contará con un voto menos en las bancas que espera integrar, a la espera de que se resuelva la situación de la legisladora.

Quiénes juran

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Patricia Bullrich y Agustín Monteverde (LLA), y Mariano Recalde (Fuerza Patria).

Chaco: Juan Cruz Godoy y Silvana Schneider (LLA + UCR) y Jorge Capitanich (Fuerza Patria).

Neuquén: Nadia Márquez y Pablo Cervi (LLA) y Julieta Corroza (La Neuquinidad).

Entre Ríos: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida (LLA), y Adán Bahl (Frente Patria)

Salta: María Emilia Orozco y Gonzalo Guzmán (LLA), Flavia Royón (Primero Los Salteños).

Santiago del Estero: Gerardo Zamora, y Elia Montero (Frente Cívico), José Neder (Fuerza Patria).

Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur: Agustín Coto y Belén Monte de Oca (LLA) y Cándida López (Fuerza Patria)

Río Negro: Martín Soria y Ana Marks (Fuerza Patria).

Cabe aclarar que a senadora electa por Río Negro Lorena Villaverde no juró este viernes en la sesión preparatoria, luego de que se diera lugar a la impugnación presentada por el peronismo provincial aludiendo “inhabilidad moral” debido a la causa que tuvo en Estados Unidos y por los supuestos vínculos con el empresario extraditado y acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.