Juntos pero separados: los libertarios tendrán su bloque propio en la Legislatura

Luego de la contundente victoria electoral del frente La Libertad Avanza + Cambia Mendoza, el partido libertario se aseguró un total de doce escaños en la Legislatura provincial. Si bien esta representación se obtuvo gracias a la alianza con el oficialismo encabezado por el gobernador Alfredo Cornejo, los nuevos diputados y senadores no se integrarán a la bancada de Cambia Mendoza, sino que conformarán bloques parlamentarios independientes.

Así lo confirmó Facundo Correa Llano, diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza en Mendoza, durante una entrevista en MDZ Radio. El dirigente, pieza clave en la construcción del acuerdo electoral, destacó el saldo positivo de los comicios: “Vamos a tener 12 legisladores provinciales y 11 concejales”. Subrayó que estas bancas son cruciales para que “las ideas de la libertad que llevamos a nivel nacional podamos tenerlas en Mendoza” con voz propia.

La fórmula La Libertad Avanza + Cambia Mendoza acaparó la mayoría de los puestos legislativos en disputa. Específicamente, el partido de Javier Milei aportará siete diputados y cinco senadores provinciales a la Casa de las Leyes el próximo año. Correa Llano fue enfático al señalar que estos representantes formarán un bloque netamente libertario, dejando claro que no se unirán al bloque oficialista cornejista.

“Nuestra representación viene del partido La Libertad Avanza y la idea es continuar con eso”. Además, precisó que el objetivo de esta estrategia es “incrementar la representación para poder tener más volumen en las cámaras y que nos permita acompañar este proyecto a nivel nacional, pero también sumar adherentes al partido” en la provincia.

Respecto a la futura dinámica de trabajo con el cornejismo en la Legislatura, Correa Llano mencionó que la relación se basará en el acuerdo programático previamente firmado, centrado en las coincidencias políticas y de gestión.