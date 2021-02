El Ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis visitó Tunuyán. Estuvo presente la Senadora Nacional Anabel Fernandez Sagasti, Enrique Cresto titular de Enohsa y el Ministro de Planificación e Infraestructura Mario Isgro.

Cunetas y cloacas

El Intendente de Tunuyán Prof. Martín Aveiro hizo importantes anuncios en materia de obras para el departamento que comanda. «Anunciamos la construcción de cunetas en la sidrera, barrio Noroeste, es una inversión fundamental imagínense con lo que pasó anoche, con la cantidad de agua que cayó, la posibilidad de conducirla y llevarla a los desagües correspondientes».

Veredas, iluminación y sendas

«La otra obra tiene que ver con arreglos de espacios como veredas, iluminación, sendas ciclovías y demás. La otra gran obra que vamos a firmar ahora y tiene que ver con todo lo que se ha venido haciendo es, no solamente los 30 millones que no ha mandado Enrique para hacer agua y cloacas para 550 lotes en la parte del Puente del Rio, que es maravilloso, no solamente es conducirla si no agregar todo el sistema de agua de un poso que construyó la municipalidad a la red de agua de AYSAM. Ni hablar de lo que significa poder conducir y más en esos terrenos donde la napa está muy alta, cañerías para más de 550 lotes y atarlos a una red madre colectora» indicó Martín.

Carpeta asfáltica

«Lo otro importante es que hoy el Ministro de Obras Gabriel Katopodis, también nos ha traído además de una fuerte inversión que vamos a trabajar, vamos a firmar un convenio específico por 87 millones de pesos para carpeta asfáltica, para poder encarar el gran desafío que tenemos en el centro de Tunuyán, con muchos problemas, con recambio de muchas cañerías, con arreglo y reparación en conjunto con uniones vecinales y Aysam».

En un momento de la conferencia Aveiro se animó a humorear con respecto a los pozos de las calles del centro, » Nadie de ustedes puede esquivar los pocitos que nos encontramos en cada una de las esquinas».

Turismo seguro

Además hizo referencia a la construcción del Hospital modular, ubicado en calle Francisco Delgado, donde se desarrolló el encuentro «Tenemos esto que es maravilloso y no es casualidad, es parte de lo que está pasando en Tunuyán, del desarrollo turístico, de un programa de planificación, de crecimiento, que tiene muchos años. Que si uno lo contaba hace 10 años era impensado, ver a Tunuyán lo que ha crecido. El Ministerio de Salud dejó claro que Tunuyán y San Rafael estuvieron dentro de los 20 destinos elegidos en las vacaciones a nivel nacional». «Estamos dentro de los 3 lugares más seguros para salir a vacacionar en relación a los más visitados en cantidad de contagios, imagínense la importancia que tiene esta obra acá y en San Rafael».

«Este lugar va a estar al servicio de la salud, con una infraestructura increíble, con ambulancia de alta complejidad, con laboratorio con toda la tecnología, con salas de internación, con todo lo necesario para que funciona, ayude y sea parte de todo el sistema sanitario del Valle de Uco».

