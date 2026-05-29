Junto a Daniel Scioli y en medio de la crisis del turismo, Hebe Casado festejó un evento en Mendoza

Mendoza recibió esta semana la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT), un encuentro que reunió a autoridades nacionales, representantes provinciales y referentes del sector privado para debatir estrategias de la actividad turística en todo el país.

La reunión se desarrolló en un contexto complejo para el sector turístico por la baja en la ocupación hotelera en Mendoza. Un dato, apenas, es el que arrojó el último 25 de mayo con ocupación muy baja comparada a otros años para el mismo fin de semana largo.

La vicegobernadora Hebe Casado destacó la importancia de que Mendoza haya sido elegida como sede del encuentro y remarcó el rol del turismo como motor de desarrollo económico. “Recibimos en Mendoza la 176° Asamblea del Consejo Federal de Turismo, un espacio fundamental para coordinar políticas, compartir experiencias y seguir fortaleciendo una actividad que genera empleo, inversión y desarrollo en cada rincón de la Argentina”, expresó, maquillando la compleja realidad del sector.

Durante la jornada participaron el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa; el presidente del Consejo Federal de Turismo, Dante Querciali; la titular de la Cámara Argentina de Turismo, María Laura Teruel; y el presidente de FAEVYT, Andrés Deyá, además de autoridades turísticas de todas las provincias.

Casado subrayó la articulación entre el Estado y el sector privado como una de las claves del posicionamiento turístico de Mendoza. “En Mendoza sabemos que los mejores resultados se logran cuando el sector público y el privado trabajan en la misma dirección. Esa articulación es parte de nuestra identidad y una de las razones por las que seguimos consolidándonos como uno de los destinos turísticos más importantes del país”, sostuvo.

“Gracias por elegir nuestra provincia para esta nueva reunión del Consejo Federal de Turismo y por seguir construyendo una mirada federal para el desarrollo del turismo argentino”, concluyó Hebe Casado.