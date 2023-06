El jefe de la Policía de Jujuy, Horacio Herbas Mejías, afirmó que los disturbios ocurridos frente a la Legislatura en protesta por la nueva Constitución local, fueron organizados y planeados por grupos provenientes de Buenos Aires.

Herbas Mejías señaló que era evidente la presencia de individuos con acento porteño que instigaban y dirigían las acciones, ocultando su rostro y cabeza. Afirmó que estas personas vinieron de fuera para incitar y planificar meticulosamente estos sucesos, dando la impresión de haber recibido órdenes para llevarlos a cabo.

Los disturbios se desataron el martes cuando manifestantes, entre ellos simpatizantes de Milagro Sala, líder de la Tupac Amaru detenida desde 2016, militantes del Polo Obrero y otros grupos sociales, protagonizaron graves incidentes en las afueras del edificio legislativo de Jujuy. Los manifestantes arrojaron piedras, incendiaron vehículos y causaron destrozos. Además, utilizaron automóviles estacionados como barricadas, volcándolos en su accionar.

El jefe de la Policía de Jujuy, quien estuvo presente en la primera línea de contención junto al personal policial, afirmó tener información previa sobre la posible llegada de personas afiliadas a partidos políticos no afines al gobierno provincial con el objetivo de generar disturbios.

La violencia, que comenzó en el centro de la capital, se propagó a varios barrios de la ciudad y se extendió hasta las 22 horas.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, sostuvo que el Gobierno nacional ve con «mucha preocupación» la situación en Jujuy, y consideró que lo que sucede en esa provincia es consecuencia de una «política desacertada» por parte de la administración de Gerardo Morales, que ordenó reprimir a manifestantes que protestaban contra la reforma parcial de la Carta Magna del distrito que fue jurada en una sesión de la Asamblea Constituyente.



«Estamos mirando con mucho detenimiento y mucha preocupación la situación en la provincia de Jujuy. Es desagradable, no es algo positivo y es una consecuencia de una decisión política desacertada», sostuvo hoy Fernández en declaraciones formuladas a la prensa al llegar a la sede del ministerio.



Allí, el funcionario agregó que en Jujuy, «el pueblo está en contra» de la reforma de la Carta Magna provincial y recordó que la Constitución Nacional «habla de la posibilidad de peticionar ante las autoridades», en referencia al artículo 67 del texto modificado en la reforma provincial, que plantea límites a la protesta social.



En relación con el envío de fuerzas nacionales a la provincia, el funcionario explicó que no tiene «una orden de un magistrado o de un fiscal» para disponerlo y añadió que no envía fuerzas especiales «porque no corresponde».