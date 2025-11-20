Juicio por YPF: ya tiene fecha la audiencia de apelación argentina por la entrega de acciones de la petrolera

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York fijó fecha para la audiencia en la que escuchará los argumentos orales de la apelación argentina contra la entrega de las acciones de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación. Según informó Sebastián Maril, de Latam Advisors, la instancia se realizará en la semana del 3 de marzo de 2026.

Durante esa misma semana, la Corte también tratará la apelación presentada por una ONG, dentro del mismo proceso en el que se discute la orden emitida por el tribunal de distrito para que la Argentina transfiera acciones de la petrolera a los demandantes. Ambos planteos serán considerados en audiencias orales consecutivas.

Hace algunos días, los beneficiarios del fallo presentaron ante la Cámara de Apelaciones sus argumentos con el objetivo de que se mantenga vigente la orden de entrega de acciones. Expusieron que su reclamo se centra en “la validez y alcance de la orden de entrega”, dictada en primera instancia, como vía de pago por la sentencia adversa de US$16.000 millones.

En ese sentido, los demandantes sostienen que las acciones deben utilizarse como forma de reparación, en el marco del litigio que mantiene el país en los tribunales de Nueva York.

Argentina tiene plazo hasta el 12 de diciembre para presentar sus argumentos en esta etapa escrita. Una vez completados esos envíos, la Corte de Apelaciones escuchará las exposiciones orales previstas para marzo y luego avanzará con el proceso de deliberación sobre el pedido de los beneficiarios del fallo.

Cabe recordar que a fines del pasado mes de junio, la jueza estadounidense Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, le había ordenado al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre beneficiarios del fallo contra la Argentina por la nacionalización de la empresa en 2012.