Juicio por YPF: la Justicia de EE.UU. dejó sin efecto la condena que obligaba a la Argentina a pagar más de US$16.000 millones

La jueza federal de Nueva York Loretta Preska dejó sin efecto la sentencia que ella misma había dictado que obligaba a la Argentina a pagar US$16.000 millones más intereses por la estatización de YPF. De este modo, se dio por concluida la primera instancia del litigio. La decisión se produjo después de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito anulara el fallo de 2023.

Cabe resaltar que la resolución cierra la intervención de Preska en esta etapa del expediente, pero no significa que la disputa judicial haya terminado. Burford Capital, el fondo que financia el reclamo, presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos y, en paralelo, impulsó una nueva demanda arbitral ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).

Por qué se anuló la condena contra Argentina

El cambio de rumbo se produjo en marzo, cuando la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la sentencia de primera instancia. La mayoría del tribunal, integrada por los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes, consideró que Preska había interpretado de manera incorrecta el marco legal argentino.

El fallo se apoyó en dos argumentos centrales. Por un lado, sostuvo que la legislación argentina sobre expropiaciones impide que terceros interfieran mediante demandas en el proceso expropiatorio del Estado. Por otro, determinó que el estatuto social de YPF no constituye un contrato bilateral entre accionistas que permita fundamentar reclamos por daños y perjuicios de esa naturaleza.

Hay que recordar que la revisión ordinaria ante la Cámara había quedado agotada en junio, cuando el pleno del tribunal rechazó un último pedido de reconsideración. A partir de ese momento, la disputa pasó a depender de otras vías para intentar revertir la decisión.

Burford busca llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos

A principios de octubre, Burford Capital presentó un recurso ante la Corte Suprema estadounidense. En su presentación, cuestionó con dureza la decisión de la Cámara de Apelaciones y la calificó como “gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes“.

Sin embargo, la presentación del recurso no garantiza que el máximo tribunal acepte revisar el expediente. Tampoco existe un plazo fijo para resolver si tomará el caso.

La otra vía de reclamo: una demanda ante el Ciadi

Por eso, la estrategia del fondo no se limita al sistema judicial estadounidense. En paralelo al recurso ante la Corte Suprema, Burford impulsó una nueva demanda arbitral ante el Ciadi, organismo vinculado al Banco Mundial. La presentación se realizó en representación de las sociedades del Grupo Petersen, con el objetivo de volver a reclamar una compensación económica por una vía internacional diferente.