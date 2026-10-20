Juicio Maradona: qué fallas expuso la defensa de Carlos Díaz para exigir el sobreseimiento

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona transita su última semana. Este martes, miércoles y jueves, los defensores de los imputados exponen sus alegatos finales ante los jueces del TOC N°7 de San Isidro, luego de escuchar los pedidos de pena realizados días atrás por los acusadores.

El primero en hablar fue Diego Olmedo, abogado del psicólogo Carlos Díaz, quien quedó en el centro de la escena recientemente luego de que Dalma y Gianinna Maradona se pelearan públicamente con su hermana Jana por pedir su absolución. Las mayores, en cambio, solicitaron a través de su representante Fernando Burlando que sea condenado a 5 años de prisión por homicidio culposo.

El defensor Luciano Zorrilla fue el primero en tomar la palabra y remarcó las diferencias en las acusaciones. “Frente a una misma persona, una misma muerte y una misma prueba, las seis acusaciones no llegaron a una conclusión común. Es más, fueron contradictorias y excluyentes entre sí”, sostuvo.

“Tres acusaciones entendieron que el licenciado Díaz debería responder por el delito de homicidio culposo y solicitaron una pena exorbitante, la máxima de ese delito, 5 años de prisión. Olvidándose de los atenuantes que ellos mismos dijeron que existían”, agregó. “

El defensor Diego Olmedo citó el decreto reglamentario y explicó que “no es función de Carlos Díaz decir que tiene un riesgo cierto o inminente para sí o para terceros”. “Puede tener el riesgo, pero no atribuible a Carlos Díaz”. “Es imposible, como dice el Dr. Baudry, que Carlos Díaz se haya representado la muerte. Pero lo dicen las pruebas, no lo digo yo”, remarcó.

“El plan criminal no existió después de lo que vimos todo este tiempo”, afirmó Olmedo, quien también cuestionó la Junta Médica: “Yo no me tengo que defender de cuestiones médicas, señores jueces. Yo me tengo que defender de qué es lo que hizo Díaz mientras estuvo a cargo de la salud desde el punto de vista de la adicción al alcohol y eventualmente a las drogas.”