CORRUPCIÓN

Juicio de Walter Bento: las penas que la Fiscalía pidió para los cómplices del ex juez

Además de los 18 años solicitados para Bento, el Ministerio Público Fiscal reclamó penas de prisión, multas millonarias e inhabilitaciones para familiares, integrantes de la asociación ilícita y los pagadores de sobornos.

Este jueves, en el marco de la continuidad del juicio por corrupción que tiene como foco principal al ex juez federal Walter Bento -quien fuera encontrado culpable de liderar un esquema de corrupción-, la Fiscalía realizó los pedidos de penas para todos los acusados de ser cómplices del ex magistrado.

En ese sentido, además de los 18 años de prisión requeridos para Bento, la parte acusatoria realizó el pedido de pena para los miembros de la familia del ex juez que están implicados en la causa, para los integrantes de la banda criminal que operaba en el fuero federal y para quienes pagaron sobornos para obtener favores judiciales.

De este modo, el siguiente paso del juicio se dará este viernes, cuando los culpables den sus últimas palabras. Tras ello, el Tribunal Oral Federal dará a conocer el fallo definitivo.

Condenaron al ex juez Walter Bento por corrupción: sólo resta definir la pena

Los pedidos de pena para los familiares de Bento que quedaron envueltos en la causa

La esposa del ex juez, Marta Isabel Boiza, enfrenta un pedido de seis años de cárcel, una multa de $230 millones e inhabilitación perpetua por enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado y dos hechos de falsedad ideológica.

En tanto, para su hijo Nahuel Agustín Bento se solicitó una condena de cinco años de prisión, una multa de $41 millones e inhabilitación perpetua por lavado de activos agravado.

Los pedidos para la “banda criminal”

Para el abogado Luciano Edgardo Ortego -señalado como uno de los organizadores- la Fiscalía pidió una pena de 12 años de prisión, multa de $127 millones e inhabilitación absoluta y especial por asociación ilícita y cuatro hechos de cohecho agravado.

Por su parte, para Jaime Andrés Alba -también identificado como organizador- la pena solicitada es de siete años y diez meses de cárcel e inhabilitación absoluta por asociación ilícita y un hecho de cohecho agravado.

En cuanto a los otros miembros de la organización, Walter Bardinella Donoso -señalado como narcotraficante- enfrenta un pedido de seis años de prisión, multa de $127 millones e inhabilitación absoluta; Gabriel “Moncho” Moschetti -comisario de la Policía de Mendoza- podría recibir cinco años de prisión e inhabilitación absoluta por asociación ilícita, violación de secreto y de los deberes de funcionario público.

Por otra parte, entre los abogados que actuaron como integrantes de la banda, algunos accedieron a reducciones de pena por su condición de arrepentidos, como es el caso de Leopoldo Martín Ríos -tiene un pedido de cinco años de prisión, multa de $127 millones e inhabilitación absoluta y especial- y de Alejandro Matías Aramayo -la Fiscalía solicitó cuatro años y seis meses de cárcel, multa de $127 millones e inhabilitación-.

En el caso de Francisco “Chato” Álvarez, el pedido fue de cinco años de prisión, multa de $11,4 millones e inhabilitación absoluta.

Los pagadores de coimas

En cuanto a los pedidos de condena para quienes pagaron sobornos, el Ministerio Público solicitó las siguientes penas:

Martín Rodolfo Bazán, policía, enfrenta un pedido de tres años de prisión en suspenso; Daniel Martínez Pinto y José María Sanguedolce recibieron pedidos de dos años y seis meses de prisión, con unificación a condenas previas por contrabando; Alfredo Rodolfo Aliaga fue alcanzado por un pedido de dos años y seis meses en suspenso, mientras que Juan Carlos Molina enfrenta una solicitud de dos años y tres meses en suspenso y una multa de $127 millones; Para Eugenio Javier Nasi transportista arrepentido, la Fiscalía pidió dos años de prisión a unificar con una pena anterior, y para Marcos Adrián Calderón un año y seis meses en suspenso.

