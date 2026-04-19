Juicio al juez Sebastián Sarmiento: un proceso clave en medio de una Justicia bajo la lupa en Mendoza

El próximo martes comenzará en Mendoza el juicio político contra el juez Sebastián Sarmiento, un proceso que no solo pondrá en análisis su desempeño como magistrado, sino que también reavivará el debate sobre el funcionamiento del sistema judicial en la provincia.

La instancia se da en un contexto atravesado por fuertes cuestionamientos a la independencia de la Justicia respecto del poder político, sumado a una serie de episodios recientes que impactaron de lleno en la credibilidad institucional.

Sarmiento llega al jury acusado de haber otorgado libertades a personas condenadas que luego reincidieron en delitos, un punto que generó fuerte repercusión pública y política. El proceso estará a cargo del Jurado de Enjuiciamiento, que deberá determinar si corresponde su destitución o absolución, en un caso que es seguido de cerca tanto por el ámbito judicial como por el arco político.

Un juicio en un contexto de tensión institucional

El inicio del juicio contra Sarmiento se da en un escenario donde la Justicia mendocina viene siendo cuestionada desde distintos sectores por supuestas interferencias del poder Ejecutivo en decisiones judiciales.

En ese marco, uno de los episodios más recientes fue la denuncia que salpica al ex subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, por violencia de género y abuso sexual.

A esto se suma el antecedente de la condena al ex juez federal Walter Bento, uno de los hechos más resonantes en los últimos años a nivel institucional en Mendoza. Bento fue hallado culpable en una causa por corrupción, en un fallo que marcó un antes y un después en la percepción pública sobre la integridad del Poder Judicial.

El peso de los antecedentes recientes

La seguidilla de casos ha contribuido a instalar un clima de desconfianza en torno al funcionamiento de la Justicia. En ese marco, el juicio a Sarmiento adquiere una dimensión que trasciende lo estrictamente individual.

Más allá de la responsabilidad que eventualmente se determine sobre el magistrado, el proceso será observado como un termómetro de la capacidad del propio sistema judicial para revisar sus prácticas y garantizar estándares de transparencia y responsabilidad.

Qué se define en el jury

El Jurado de Enjuiciamiento analizará las actuaciones de Sarmiento, en particular las decisiones que derivaron en la liberación de personas que luego reincidieron. El eje estará puesto en determinar si hubo mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.

Durante el proceso se presentarán pruebas, testimonios y argumentos tanto de la acusación como de la defensa. Una vez finalizada esta etapa, el jurado deberá resolver si corresponde la destitución del juez o su continuidad en el cargo.

Se trata de un procedimiento excepcional dentro del sistema judicial, reservado para casos de gravedad institucional, lo que refuerza la relevancia del proceso que se inicia.