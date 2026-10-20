Juicio abreviado para Daniel Orozco y Janina Ortiz: las condenas que recibirán por corrupción en Las Heras

En una jornada decisiva, el exintendente de Las Heras Daniel Orozco y la exsecretaria de Gobierno Janina Ortiz comparecen este martes desde las 14 en el Polo Judicial para ratificar un juicio abreviado. Mediante esta vía alternativa, ambos exfuncionarios admiten formalmente su responsabilidad en hechos de corrupción, cerrando un pacto con la Fiscalía de Delitos Económicos para fijar sus condenas sin someterse al debate público.

El conveni, negociado con los fiscales de la causa, respaldado por el fiscal adjunto Gustavo Pirrello y acompañado por la querella, contempla sanciones de ejecución condicional, por lo que ninguno de los dos irá a prisión efectiva.

Las condenas pactadas y la inhabilitación política

Las penas fijadas en el expediente contemplan consecuencias penales e institucionales concretas para la expareja que lideró el municipio:

Daniel Orozco: aceptó una pena de 2 años de prisión en suspenso bajo la imputación de peculado doloso.

Janina Ortiz: afrontará una pena unificada de 3 años de prisión no efectiva, al sumar el expediente por malversación de fondos con una causa previa por amenazas coactivas.

Inhabilitación perpetua: ambos quedarán impedidos de por vida para ejercer cargos en la función pública, sanción que marca su salida definitiva del escenario estatal.

La trama detrás del fraude millonario

Las actuaciones judiciales determinaron que entre 2021 y 2023 se desviaron alrededor de 35 millones de pesos del erario comunal hacia la entidad “Manos a la Obra”. Según la acusación, la maniobra estuvo deliberadamente estructurada para sustraer fondos públicos en perjuicio directo del patrimonio de Las Heras.

El caso tomó impacto mediático en plena contienda electoral de 2023, luego de que salieran a la luz grabaciones de audio atribuídas a Osvaldo Oyhenart, por entonces subsecretario de Políticas Sociales, en las que explicaba en detalle el funcionamiento del esquema irregular.

La situación procesal de los demás implicados

Mientras Orozco y Ortiz dejan sellada su suerte procesal, la investigación penal continúa su curso respecto a los demás imputados señalados como partícipes necesarios:

Osvaldo Oyhenart (exsubsecretario comunal). Juan Pablo Pandolfi (yerno de Oyhenart y nexo con la cooperativa). Daniel Herrera (excontador municipal). Hernán Mostaccio (exsecretario de Modernización). Adrián Pérez (titular formal de la cooperativa).

En tanto, seis exfuncionarios de menor rango obtuvieron el sobreseimiento tras lograr un cambio en la tipificación del delito y resarcir el daño económico mediante la devolución acreditada de 62 millones de pesos.