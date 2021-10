El enjuiciado está siendo atravesado por pruebas y testimonios que parecen tirar su coartada que radica en serios problemas mentales.

El israelí, Gil Pereg, está siendo procesado por la Justicia de Mendoza después de matar de manera cruel: a su madre y tía en enero del 2019. A la primera la estranguló y a la segunda le disparó con una de las más de 45 armas que portaba de manera legal.

«Desde el primer día de las entrevistas, en marzo de 2019, yo no observé ni se detectó ningún tipo de alteración que implicara que no pudiera entender lo bueno de lo malo, su juicio crítico en todas las entrevistas estuvo conservado, prestó colaboración, conmigo fue muy colaborador no tuve problemas. Una vez dijo que no quería ir a la entrevista, fui a su celda le expliqué la importancia que tenía que la hiciera y accedió a hacerla», comenzó la especialista en psicología y criminología Gema Lara.

Este análisis del perito, más una serie de testimonios que describen la conducta de Gil Pereg en Mendoza años atrás, y en los días previos y posteriores a los asesinatos de las mujeres; hacen pensar que probablemente el desvarío que muestra, no es más que una simulación con el objetivo de ser declarado insano.

Durante los alegatos de apertura, la fiscalía en contra del acusado, detalló que compró armas y giró dinero -haciendo responsables a otras personas- de todos sus fondos y bienes antes del inicio del juicio, una acción que para la querella y las defensorías de los familiares de las víctimas; son elementos claros de la conciencia plena de decisión y acción que el sujeto manifiesta.

«Las conclusiones a las que llegamos es que Gil Pereg tiene un trastorno de personalidad, es un modo permanente de ser, de coexistir y de mirar el mundo que se conforma desde que es pequeño, según educación y cultura. Tiene, según lo que describimos, un trastorno esquizotípico, que significa que está alejado de las personas, con conductas extrañas, extravagantes y rareza en su forma de manifestarse, pero puede funcionar como una persona común», explicó Lara al jurado encargado de decidir si el israelí es culpable o no.

