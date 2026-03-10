Search
JUICIO POLÍTICO

Jugado y sin fichas: el Jury de Enjuiciamiento contra el juez Sarmiento define si acepta el pedido de recusación de 13 de sus miembros

El planteo presentado por el magistrado sostiene que los integrantes cuestionados prejuzgaron al votar su apartamiento en diciembre. La decisión es inminente.

El juicio político contra el juez penal Sebastián Sarmiento continúa su marcha. Pese a los recursos que ha interpuesto el magistrado suspendido para que se detenga la causa, la misma ha seguido su curso. En ese contexto, acorralado por la situación, a fines de febrero pasado Sarmiento se jugó una de sus últimas fichas al pedir la recusación de 13 de los 21 miembros que integran el Jury de Enjuiciamiento.

Es por esto que el Jury se reunirá este jueves 12 de marzo a las 9 en el cuarto piso de los Tribunales provinciales para decidir si acepta o rechaza el pedido. De dicho encuentro participarán los siete ministros de la Suprema Corte de Justicia, siete senadores y siete diputados provinciales que integran el órgano encargado de juzgar a magistrados.

El Jury rechazó el pedido de nulidad presentado por el juez Sebastián Sarmiento y el juicio continúa

Cabe recordar que Sarmiento había hecho el planteo el pasado 27 de febrero, cuando recusó a trece de los veintiún integrantes del Jury. En su presentación sostuvo que los funcionarios cuestionados ya habrían prejuzgado su situación al votar el 18 de diciembre su suspensión preventiva, lo que a su criterio comprometería la imparcialidad que debe regir en el proceso que determinará si corresponde su destitución.

Los integrantes que Sarmiento pide apartar son: el presidente del Jury y titular de la Suprema Corte, Dalmiro Garay; las ministras del máximo tribunal Norma Llatser y Teresa Day; y los legisladores provinciales Érica Pulido, Mauricio Torres, José Tribiño, Beatriz Martínez, Gustavo Cairo, Martín Kerchner, Alejandro Diumenjo, Natacha Eisenchlas, David Sáez y Jorge López.

Cabe destacar que esta será una definición inédita, ya que nunca antes un magistrado suspendido que enfrenta un juicio de destitución había solicitado el apartamiento de una cantidad tan amplia de integrantes del tribunal encargado de juzgarlo.

De este modo, en caso de que el pedido de Sarmiento sea escuchado, los miembros que resulten apartados deberán ser reemplazados por camaristas del fuero Civil y/o Penal para garantizar la integración completa del Jury de Enjuiciamiento durante el desarrollo del proceso.

