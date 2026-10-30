Jueves movido para los preventores de Ciudad: una detención y una intervención dramática en el Nudo Vial

La madrugada de este jueves en la Ciudad de Mendoza estuvo marcada por dos intervenciones del equipo de preventores: por un lado los agentes debieron intervenir para concretar la aprehensión de un hombre que tenía una petición de búsqueda por parte de la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo; mientras que en otro operativo asistieron a un joven que había manifestado intenciones de quitarse la vida.

El primero de los episodios ocurrió después de la medianoche, cuando una usuaria del programa Ojos en Alerta denunció la presencia de un hombre con actitud sospechosa en la esquina de calles Federico Moreno y Entre Ríos.

Tras entrevistarlo, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana comprobaron que sobre el sujeto pesaba una petición de búsqueda solicitada por la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo. Por ese motivo, fue aprehendido y trasladado a la Comisaría 33.

Foto: Ciudad de Mendoza.

Un joven tenía intenciones de quitarse la vida en el Nudo Vial

La segunda intervención se produjo alrededor de las 4, luego de que un usuario de Ojos en Alerta advirtiera sobre la situación de un joven que, según el reporte, había expresado que “estaría cansado de vivir y que acabaría con su vida para dejar de sufrir“.

Una vez confirmado su paradero en el Nudo Vial, se dio aviso al Centro de Operaciones Visuales del municipio para enviar un móvil al lugar.

Al llegar, los preventores entrevistaron al joven e intentaron que desistiera de esa decisión. Finalmente, lograron disuadirlo y el hombre accedió a subir al vehículo. Primero fue trasladado al Hospital Central, donde luego fue derivado hacia el Hospital Pereyra.

Dónde pedir ayuda en Mendoza

Quienes estén atravesando una situación difícil o necesiten asistencia pueden comunicarse con el Centro de Asistencia al Suicida y Atención en Crisis de Mendoza:

Línea telefónica: 0800-8000-135.

WhatsApp: (+549) 261 557 0314.

Emergencias: 911.

También se puede consultar la información de la Dirección de Salud Mental y Consumos Problemáticos de Mendoza.