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CIUDAD DE MENDOZA

Juegos Intercolegiales: cuándo cierran las inscripciones

Las escuelas secundarias de Ciudad de Mendoza tienen tiempo hasta este viernes para sumarse a una nueva edición de los Juegos Intercolegiales 2026.

La Municipalidad de Mendoza recordó que este viernes 8 de mayo finaliza el plazo de inscripción para participar de los Juegos Intercolegiales Ciudad de Mendoza 2026, una propuesta deportiva destinada a estudiantes secundarios de la capital mendocina.

La iniciativa, impulsada en el marco del programa Ciudad del Deporte, busca fomentar valores como la integración, el compañerismo y el juego limpio a través de distintas competencias deportivas.

Las escuelas interesadas podrán anotarse en las disciplinas de básquet, futsal y vóley, tanto en categoría masculina como femenina. La convocatoria está dirigida a alumnos de 4º, 5º y 6º año que tengan hasta 19 años cumplidos al 31 de diciembre de 2026.

La participación es gratuita y el torneo se desarrollará entre el 15 y el 26 de junio, de 8 a 14 horas, en distintos gimnasios municipales de la Ciudad. Desde la organización estiman que participarán más de 1.500 estudiantes.

Calendario del torneo

Hasta el 8 de mayo: inscripción de las escuelas en cada disciplina
Hasta el 22 de mayo: envío de listas de buena fe
Del 15 al 26 de junio: desarrollo de la competencia

ETIQUETAS:

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