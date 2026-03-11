Search
Judiciales de Mendoza denunciarion masivas renuncias diarias por la caída del salario

El secretario general del sindicato, Ricardo Babilon, afirmó que la situación es crítica y que el rango salarial no le gana a la inflación.

El gremio de trabajadores judiciales de Mendoza advirtió sobre una situación crítica en el Poder Judicial, marcada por la pérdida del poder adquisitivo y la renuncia constante de empleados.

El secretario general del sindicato, Ricardo Babilon, aseguró a los medios que la situación salarial provocó una fuga permanente de personal hacia otras actividades mejor remuneradas.

Según explicó, se registra al menos una renuncia por día dentro del sistema judicial, un dato que calificó como “muy preocupante”.

Desde el gremio también cuestionaron la última propuesta salarial del Gobierno provincial, que contempla un aumento escalonado del 7% y 3% para el semestre.

Babilon afirmó que el incremento resulta insuficiente frente a la inflación, y señaló que al calcularse sobre los salarios de diciembre el aumento real se reduce a cerca de un 8%.

Otro punto que genera preocupación es el salario de quienes recién ingresan al Poder Judicial, que actualmente ronda entre 720 mil y 750 mil pesos, un monto que (según el sindicato) queda por debajo de la canasta básica.

Ante este escenario, el gremio advirtió que muchos trabajadores buscan otros empleos para poder sostenerse económicamente, incluso fuera del ámbito judicial.

“Algunos se van a trabajar al comercio y otros terminan su jornada y salen a hacer delivery”, señaló Babilon, al describir el deterioro de la carrera judicial en la provincia.

