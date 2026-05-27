Jubilados mendocinos pidieron frenar la quita del beneficio de zona fría

Un grupo de jubilados mendocinos, acompañado por algunos gremios y organizaciones sociales, se concentró este miércoles frente a la Legislatura de Mendoza para presentar un petitorio en rechazo a la posible modificación del régimen de zona fría. Los manifestantes solicitaron ser recibidos por diputados provinciales y expresaron su preocupación por el impacto económico que podría generar la medida en los hogares con menores ingresos.

El reclamo surge luego de que avanzara un proyecto que propone reducir el alcance del beneficio tarifario sobre el gas natural. Actualmente, el régimen contempla descuentos de entre el 30% y el 50% para millones de usuarios de distintas provincias, incluyendo departamentos de Mendoza incorporados en 2021. Los jubilados sostienen que son uno de los sectores más afectados por el incremento de tarifas, especialmente durante el invierno.

Jubilados, acompañados por algunos gremios marcharon a la Legislatura. Esperan ser recibidos por diputados para entregar un petitorio por la eliminación de zona fría. Argumentan que ellos son los que más sufren la quita del beneficio. #HoyPorHoy @MatiasGomezEnX pic.twitter.com/XREFwn8T39 — Radio Mitre Mendoza (@radiomitremza) May 27, 2026

La iniciativa oficial apunta a volver al esquema original creado en 2002, dejando el subsidio automático únicamente para la Patagonia, la Puna y el departamento de Malargüe. En el resto de las zonas incorporadas hace cinco años, el descuento solo continuaría para quienes acrediten vulnerabilidad económica y estén inscriptos en el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados. El límite de ingresos previsto equivale actualmente a unas tres canastas básicas totales, cerca de 4,4 millones de pesos mensuales.

Según datos difundidos por Defensa de Usuarios y Consumidores, el régimen alcanza hoy a más de 4,3 millones de usuarios en todo el país. Desde el Gobierno nacional argumentan que el sistema, financiado mediante un recargo sobre el precio del gas, ya no logra sostener el costo total del beneficio y requiere asistencia del Tesoro Nacional.