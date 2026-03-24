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BENEFICIOS

Jubilados: ANSES activa un refuerzo con tres beneficios en marzo

El organismo previsional confirmó un combo de ingresos extra que incluye aumento, bono y reintegros para aliviar el bolsillo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció que durante marzo de 2026 los jubilados y pensionados recibirán un conjunto de beneficios que, en la práctica, funcionan como un refuerzo económico importante para el mes.

Este esquema reúne tres puntos clave. Por un lado, el aumento por movilidad, que este mes ronda el 2,9% y se ajusta según la inflación. A eso se le suma un bono extraordinario de hasta $70.000, dirigido principalmente a quienes cobran la mínima. Además, se incorporan reintegros por compras con tarjeta de débito, lo que permite recuperar parte del dinero gastado.

El bono completo está destinado a jubilados que perciben el haber mínimo, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). En los casos en que los ingresos superan la mínima, el extra se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope.

Con este refuerzo, quienes cobran la jubilación mínima pueden llegar a percibir alrededor de $439.600 en marzo, sumando el aumento y el bono.

En cuanto al calendario, tanto el aumento como el bono se acreditan junto con el haber mensual, respetando las fechas habituales según la terminación del DNI. Por su parte, los reintegros por compras se aplican automáticamente a medida que se realizan los consumos.

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