Jubilados: ANSES aclaró si el bono de $70.000 se incluye en el aguinaldo de junio

El Gobierno Nacional oficializó el pago de un bono extraordinario de hasta $70.000 para jubilados y pensionados que cobran a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Tras la confirmación, una de las principales dudas surgió entre los beneficiarios: si ese refuerzo económico será tomado en cuenta para calcular el medio aguinaldo que se abonará durante junio.

La medida quedó establecida mediante el Decreto 399/2026 y alcanza a jubilados, pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas (PNC), beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y pensiones graciables.

Según precisó el Gobierno, el bono de $70.000 será percibido en su totalidad por quienes cobran la jubilación mínima. En tanto, aquellos beneficiarios cuyos haberes superen ese monto recibirán un refuerzo proporcional hasta alcanzar el límite fijado por la normativa.

Sin embargo, el aspecto más importante que aclaró ANSES tiene que ver con el aguinaldo. El organismo confirmó que el bono extraordinario no será incorporado al Sueldo Anual Complementario (SAC), por lo que no influirá en el monto del medio aguinaldo que se paga este mes.

De esta manera, el aguinaldo se calculará únicamente sobre el haber previsional habitual que percibe cada jubilado o pensionado, sin contemplar los $70.000 adicionales otorgados como refuerzo extraordinario.