A poco de que comience el mes de octubre, ya se conoció el calendario de pagos de Anses octubre 2022. En este caso, millones de usuarios recibirán un bono extra.

La medida económica fue anunciada en agosto por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la titular del organismo previsional, Fernanda Raverta, con el objetivo de compensar las consecuencias de la inflación creciente.

Así, millones de personas van a recibir un plus que va desde los $ 7000 e irá decreciendo hasta los $ 4000 según los ingresos de cada titular, para lograr el monto total que se estipulado. Para recibir este plus en octubre, los beneficiarios no tienen que realizar ningún trámite.

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS (PNC): ¿CUÁNDO COBRO EN OCTUBRE 2022?

DNI terminados en 0 y 1: lunes 3 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: martes 4 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 5 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 6 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 7 de octubre

ANSES CUÁNDO COBRO: JUBILACIONES Y PENSIONES MENORES A $ 48.720

DNI terminados en 0: miércoles 12 de octubre

DNI terminados en 1: jueves 13 de octubre

DNI terminados en 2: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 3: viernes 14 de octubre

DNI terminados en 4: lunes 17 de octubre

DNI terminados en 5: martes 18 de octubre

DNI terminados en 6: miércoles 19 de octubre

DNI terminados en 7: jueves 20 de octubre

DNI terminados en 8: viernes 21 de octubre

DNI terminados en 9: lunes 24 de octubre

JUBILADOS Y PENSIONES CON HABERES MAYORES A $ 48.729

DNI terminados en 0 y 1: martes 25 de octubre

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 26 de octubre

DNI terminados en 4 y 5: jueves 27 de octubre

DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de octubre

DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de octubre

Jubilaciones, pensiones, asignaciones con aumento

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán 15,53% a partir de septiembre alcanzando a más de 16 millones de argentinas y argentinos.

A este incremento se le suma un refuerzo mensual de $7.000 para jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados que perciban hasta 1 jubilación mínima y que irá decreciendo de forma proporcional hasta los $4.000 que cobrarán quienes perciban hasta 2 haberes mínimos.

El refuerzo comenzó a pagarse septiembre, y continuará en octubre y noviembre hasta el próximo aumento por la Ley de Movilidad en el mes de diciembre. Este refuerzo alcanza a 6.1 millones de personas que representan al 85% de las y los titulares de jubilaciones y pensiones.

Con estas medidas, la jubilación mínima pasará de $37.525 a $50.353, lo que significa un aumento del 73,3% en lo que va del año, creciendo un 7,9% por arriba de la inflación. Mientras que quienes perciban hasta dos haberes mínimos pasarán a cobrar de $75.050 a $90.705 en septiembre.

También se actualizan por la Ley de Movilidad: