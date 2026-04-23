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Jubilación anticipada por incapacidad: el beneficio que pocos conocen y podría cambiar tu futuro

La ANSES mantiene vigente un régimen que permite jubilarse antes de la edad habitual en casos de incapacidad laboral.

La ANSES confirmó la continuidad de un régimen especial que habilita el acceso a la jubilación anticipada por incapacidad. Se trata de una herramienta previsional destinada a personas que, por limitaciones físicas, ven reducida su capacidad de trabajar (con criterios médicos y administrativos específicos).

El beneficio puede solicitarse desde los 45 años en el caso de trabajadores en relación de dependencia y desde los 50 para autónomos o monotributistas (según la condición laboral). Sin embargo, no alcanza solo con la edad: es obligatorio contar con al menos 20 años de aportes comprobables y cumplir con una condición central.

El punto determinante es la incapacidad. Debe ser superior al 33% y estar certificada oficialmente (con registros que acrediten su existencia durante los últimos 10 años previos al cese laboral o al inicio del trámite). Este requisito es clave, ya que define el acceso o rechazo del beneficio.

Para iniciar la gestión, el trámite se realiza de forma presencial en oficinas de ANSES (con turno previo). Se debe presentar el DNI y el formulario PS 6.284 (declaración jurada), además de documentación específica según el tipo de trabajador (como certificaciones de servicios, formularios laborales o constancias del sistema previsional para autónomos).

Desde el organismo remarcan que este régimen está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad laboral. El objetivo es garantizar una cobertura previsional anticipada a quienes no pueden continuar trabajando (bajo evaluaciones médicas estrictas y control de aportes), en un contexto donde acceder a un ingreso estable resulta fundamental.

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