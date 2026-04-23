Jubilación anticipada por incapacidad: el beneficio que pocos conocen y podría cambiar tu futuro

La ANSES confirmó la continuidad de un régimen especial que habilita el acceso a la jubilación anticipada por incapacidad. Se trata de una herramienta previsional destinada a personas que, por limitaciones físicas, ven reducida su capacidad de trabajar (con criterios médicos y administrativos específicos).

El beneficio puede solicitarse desde los 45 años en el caso de trabajadores en relación de dependencia y desde los 50 para autónomos o monotributistas (según la condición laboral). Sin embargo, no alcanza solo con la edad: es obligatorio contar con al menos 20 años de aportes comprobables y cumplir con una condición central.

El punto determinante es la incapacidad. Debe ser superior al 33% y estar certificada oficialmente (con registros que acrediten su existencia durante los últimos 10 años previos al cese laboral o al inicio del trámite). Este requisito es clave, ya que define el acceso o rechazo del beneficio.

Para iniciar la gestión, el trámite se realiza de forma presencial en oficinas de ANSES (con turno previo). Se debe presentar el DNI y el formulario PS 6.284 (declaración jurada), además de documentación específica según el tipo de trabajador (como certificaciones de servicios, formularios laborales o constancias del sistema previsional para autónomos).

Desde el organismo remarcan que este régimen está dirigido a personas en situación de vulnerabilidad laboral. El objetivo es garantizar una cobertura previsional anticipada a quienes no pueden continuar trabajando (bajo evaluaciones médicas estrictas y control de aportes), en un contexto donde acceder a un ingreso estable resulta fundamental.