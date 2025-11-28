Juan Sebastián Verón rompió el silencio tras la sanción de AFA a Estudiantes

Con un mensaje oficial, Estudiantes desconoció la supuesta votación que se realizó en la AFA para coronar a Rosario Central como campeón de Liga. Luego de un feroz ida y vuelta en redes sociales, la máxima entidad obligó al plantel a realizar un pasillo para el Canalla.

En forma de protesta, los futbolistas del Pincha lo hicieron de espaldas. Por lo tanto, Juan Sebastián Verón quedó inhabilitado para ejercer su cargo como presidente durante los próximos seis meses y los titulares involucrados recibieron dos fechas de suspensión de cara al 2026.

Tras conocer el fallo del Tribunal de Disciplina, el ídolo rompió el silencio y marcó su postura. “Hay momentos en los cuales uno se tiene que manifestar“, destacó en diálogo con Radio con Vos. Acto seguido, recalcó: “Evidentemente eso hizo que las cosas fueran escalando. Nosotros lo que hicimos fue largar un comunicado, nada más“.

Aunque la Casa Madre y varios de sus allegados aseguraron que el vice del equipo platense aceptó otorgar el campeonato, JSV volvió a desmentirlo. “Se nos convocó para hablar del nuevo torneo y el reglamento. Todo lo otro vino armado, impuesto“, soltó.

Más tarde, detalló: ” Se terminó otorgando un campeonato sobre algo que se puso en consideración como un reconocimiento“. Y remarcó: “Es muy distinto reconocer a un equipo y darle una estrella”.

A su vez, recordó qué postura tomó cuando se enteró de lo que pasó en la asamblea. “Cuando me informaron sobre esta situación lo primero que hice fue preguntar si hubo votación o debate. Me dijeron que estaba decidido. No había otra instancia”, aseguró.

Con respecto a las frases intimidatorias que publicó Pablo Toviggino, reiteró: ” No corresponde que le responda. Si hablamos de una conducción seria, de un campeonato serio y de un país en el que nos jactamos de tener a los mejores futbolistas, no se pueden dar este tipo de chicanas donde se le falta el respeto a una institución. Hoy está pasando y estamos acostumbrados”.

Sobre la manifestación que realizaron en la cancha, insistió: “Yo tomé la decisión porque nos sentimos amenazados y obligados a hacer algo que no se hizo en otros partidos ni con otros equipos”. Del mismo modo, sostuvo: “Está claro que todo va direccionado contra Estudiantes“.

‼️VERÓN ROMPIÓ EL SILENCIO CON TENEMBAUM



El presidente de Estudiantes dijo que “ya estaba decidido” darle el torneo a Rosario Central y que está en alerta tras las amenazas. pic.twitter.com/VMO7ymN11T — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) November 28, 2025

Por otro lado, aclaró que su decisión no tiene otras intenciones. ” No me interesa ser presidente de la AFA. Nunca lo manifesté. Me interesa que los clubes tengan mucha más impronta y que los campeonatos sean mejores, pero no tengo palanca política. No me puedo quedar de brazos cruzados mientras veo que toman decisiones a gusto”, enfatizó.

Finalmente, sacó de la discusión al elenco rival: ” No fue contra Central, podría haber sido con cualquier equipo“. Y desligó a la Selección Argentina, que fue criticada por no haberse pronunciado. ” A los campeones del mundo no los metería en esto. No es algo en lo que deberían estar, a menos que lo quieran hacer”, cerró.